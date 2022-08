Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đầu tư dự án nạo vét, khơi thông, phục hồi dòng chảy sông Tây Tịnh để tiêu thoát lũ, cấp nước cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân huyện Hòa Vang.

Ngày 7/8, Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo về việc nạo vét, khơi thông, chỉnh trị, phục hồi dòng chảy sông Tây Tịnh.

Theo Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng, Sông Tây Tịnh nằm trên địa bàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), đoạn sông chảy từ Bàu Lệ Sơn thuộc thôn Lệ Sơn giáp với xã Điện Tiến (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) chảy qua xã Hòa Tiến gồm các thôn An Trạch, Lệ Sơn, La Bông, Yến Nê, Cẩm Nê và đổ ra sông Cầu Đỏ tại thôn Tây An, xã Hòa Châu, dài khoảng 7km. Ngoài ra sông còn có nhánh sông Gai (từ cầu Bến Giang lên thượng lưu đập dâng An Trạch giáp Điện Tiến) đổ vào, dài khoảng 1,5 km.

Về mùa lũ sông có chức năng tiêu thoát lũ một phần cho sông Yên, về mùa cạn sông có chức năng cấp nước cho các trạm bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, chống hạn và kết hợp tiêu thoát nước của xã Hòa Tiến.

Chủ tịch Đà Nẵng thống nhất đầu tư dự án nạo vét, khơi thông, phục hồi dòng chảy sông Tây Tịnh. Ảnh: Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng

Vào mùa lũ năm 2020 đã xuất hiện nhiều đợt lũ lớn trên sông Yên, một số thôn của xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập lụt từ 6-7 lần. Do đó, hiện nay sông Tây Tịnh bị bồi lấp nặng, nhiều đoạn tre ngã đổ, bèo và cây ma dương mọc dày làm cản trở dòng chảy, hạn chế khả năng tiêu thoát lũ, nguy cơ gây ngập lụt như phản ánh của cử tri xã Hòa Tiến

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc nạo vét, khơi thông đoạn sông Gai dài 1,5 km và các đoạn co hẹp cục bộ trên sông Tây Tịnh.

" Trên tinh thần phân kỳ đầu tư, ưu tiên những đoạn ngập úng sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Về lâu dài, thành phố sẽ giao huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực nghiên cứu tổng thể nạo vét, khơi thông, chỉnh trị, phục hồi dòng chảy, nâng cao khả năng thoát lũ, đảm bảo cảnh quan môi trường sông Tây Tịnh", ông Lê Trung Chinh nói.