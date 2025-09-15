Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Chiều 15/9, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khặn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh: ĐX

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận chức danh Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Đảm nhận Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là các Phó Chủ tịch UBND và 2 Phó Trưởng ban, gồm ông Phạm Xuân Duệ, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Điệu, Chánh Thanh tra tỉnh.

Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc các Sở Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường và Phó Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, chi đạo việc triển khai thực hiện theo đúng quan điểm, nguyên tắc, tình huống pháp lý để xem xét, đề xuất dự án áp dụng các cơ chể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo quy định.

Định kỳ mỗi tháng họp 1 lần (vào thứ 4, tuần thứ 2 của tháng) và báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trường hợp đột xuất, Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triệu tập cuộc họp bất thường để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Dự án đường Chu Văn An, đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên.Ảnh: CX

Sở Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; định kỳ (hoặc đột xuất) chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các nội dung, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của từng dự án đối với từng nhà đầu tư và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh để tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, quyểt định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định…

Được biết thời gian qua, hàng loạt dự án và công trình do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến phải tạm dừng thi công gây nhiều dư luận không hay ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trong một lần kiểm tra hiện trường 1 dự án đang triển khai trên địa bàn.Ảnh: ĐX

Đơn cử như dự án đường Chu Văn An, đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên và khu dân cư Nam Hai Bà Trưng, với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng.

Mặc dù đã được triển khai đầu tư cách đâu hơn nửa thập kỷ nhưng do vướng GPMB và một số nguyên nhân khác, hiện vẫn đang trong tình trạng dang dở không biết đến bao giờ mới xong.