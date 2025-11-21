Bắc Kinh gấp rút gửi 'cảnh báo' giữa 'cơn sốt' vàng

Cảnh báo được đưa ra khi ngày càng nhiều công nhân Trung Quốc chuyển hướng tìm kiếm cơ hội tại khu vực hạ Sahara châu Phi, trong cảnh giá vàng thế giới leo thang; cùng với việc thị trường lao động trong nước thu hẹp do kinh tế giảm tốc khiến nhiều người chọn tìm vận may tại những khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy rủi ro.

Đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố mới đây rằng, một số công dân Trung Quốc đã bị lừa đảo số tiền lớn và bị trục xuất vì khai thác trái phép.

Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ có bao nhiêu công dân Trung Quốc đến làm việc tại các mỏ khai thác trái phép ở CAR.

Trong vài năm gần đây, làn sóng lao động Trung Quốc đổ vào khu vực châu Phi cận Sahara tăng mạnh. Bối cảnh giá vàng thế giới leo thang, cùng với việc thị trường lao động trong nước thu hẹp do kinh tế giảm tốc khiến nhiều người chọn tìm vận may tại những khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy rủi ro.

Bên cạnh CAR, các quốc gia như Congo, Ghana hay Mali cũng trở thành điểm nóng của nạn khai thác vàng trái phép do quy định lỏng lẻo và thực thi pháp luật yếu kém.

Một mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi. Ảnh:Reuters

"Công dân Trung Quốc tham gia hoạt động khai thác vàng tại Cộng hòa Trung Phi phải đối mặt với những rủi ro an ninh đáng kể", đại sứ quán tại Bangui cho biết, đồng thời cảnh báo rằng họ đã nhận được báo cáo về việc công dân bị tịch thu giấy tờ, biến họ thành "nô lệ khai thác mỏ".



Cộng hòa Trung Phi đã ở trong tình trạng xung đột dân sự trong hơn một thập kỷ và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng lại có trữ lượng vàng, kim cương và dầu mỏ dồi dào.

Theo Reuters, Trung Quốc, nước đã cho Cộng hòa Trung Phi vay hơn 26 triệu USD và hiếm khi bình luận về các vấn đề của quốc gia khác - một nguyên tắc không can thiệp mà các nhà phân tích cho rằng chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của nước này ở nước ngoài.



Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường hoạt động ngoại giao công chúng để bảo vệ công dân Trung Quốc ở nước ngoài.