Điểm tên loạt dự án chậm giải ngân dưới mức bình quân cả nước

Nhiều dự án chậm giải ngân dưới mức bình quân cả nước

Chiều ngày 21/11, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện nay, tổng số vốn đầu tư công Bộ Xây dựng đã giao năm 2025 là 80.302 tỷ đồng (không gồm 6.970 tỷ đồng hết nhiệm vụ chi đang báo cáo cấp có thẩm quyền).

Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) thông tin. (Ảnh: VGP/PT)

Về tiến độ giải ngân, ông Tiến cho biết, hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân đạt 40.916 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch đã giao, chậm giải ngân so với kế hoạch đăng ký của chủ đầu tư khoảng 5.634 tỷ đồng.

Một số dự án chậm giải ngân dưới mức bình quân cả nước được lãnh đạo Cục quản lý chuyên ngành chỉ rõ như: Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; Kết nối giao thông miền núi phía Bắc; Cải tạo cầu yếu trên các quốc lộ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 do Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư.

Các dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang do Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư.

Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh; Biên Hòa - Vũng Tàu; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Nâng cấp mở rộng QL46; Hầm yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Các dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Dầu Giây - Tân Phú; Cầu Ninh Cường do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư.

Các dự án La Sơn - Hòa Liên; Hòa Liên - Túy Loan; Nha Trang - Cam Lâm; Chợ Chu - ngã Ba Trung Sơn; Chơn Thành - Đức Hòa do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Các dự án Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau; Mỹ Thuận - Cần Thơ; Mỹ An - Cao Lãnh do Ban QLDA Mỹ Thuận - Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án Đường sắt có các dự án như: Bùng - Vạn Ninh; QL6 tránh TP Hòa Bình; Mở rộng một số cầu trên QL1; cầu Cẩm Lý; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Cầu đường sắt Đuống; Đường sắt Hòa Duyệt - Thanh Luyện; Đường sắt Hà Nội – Vinh; Đường sắt Vinh - Nha Trang.

Ban Hàng hải và Đường thủy có dự án nâng cấp QL2; Nâng cao tĩnh không các cầu khu vực phía Nam (34,6%). Cục Đường bộ Việt Nam có dự án nâng cấp QL14E.

Một số dự án khác do Sở Xây dựng các địa phương làm chủ đầu tư gồm: mở rộng Cao Bồ - Mai Sơn (Sở GTVT Ninh Bình); tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột (Ban Đắk Lắk); tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (Sở GTVT Phú Thọ); tuyến tránh TP Cao Bằng (Sở GTVT Cao Bằng); Nâng cấp QL4B (Sở GTVT Lạng Sơn); Nâng cấp QL8C (Sở GTVT Hà Tĩnh:); tuyến tránh thị xã Ba Đồn (Sở GTVT Quảng Trị); Nâng cấp QL30 (Sở Đồng Tháp).

"Công tác giải ngân có được hay không phụ thuộc lớn vào khối lượng thi công ở công trường. Các chủ đầu tư, lãnh đạo nhà thầu phải bám sát hiện trường, lên tiến độ từng ngày, lập đồng hồ đếm ngược để tăng tốc hoàn thành khối lượng công việc còn lại. Ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hoàn thành các dự án có kế hoạch về đích năm 2025", ông Lê Quyết Tiến nói.

Việc giải ngân gặp khó khăn

Tại cuộc họp, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, với dự án nâng cấp QL14E, sản lượng thi công đã đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng. Khó khăn lớn nhất tại dự án này là mặt bằng hiện đang vướng khoảng 1km khu vực cầu vượt đường sắt.

Mặc dù, địa phương đã có phản hồi sẽ phấn đấu thông xe cầu đường sắt trước Tết âm lịch để phục vụ GPMB diện tích còn lại thi công nâng cấp QL14E qua TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, căn cứ thực tiễn triển khai, Cục Đường bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền cho lùi thời gian hoàn thành dự án sang năm 2026 và sẽ điều chỉnh kế hoạch thi công ứng với kế hoạch giải ngân vốn cho phù hợp.

Ông Lê Đức Tuân, Phó giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, trên tổng số vốn được giao gần 13.600 tỷ đồng, đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 6.000 tỷ đồng (đạt 46%). Số vốn còn lại sau điều chỉnh (giảm khoảng hơn 2.300 tỷ đồng) tập trung vào 4 dự án: Mỹ An - Cao Lãnh, Mỹ Thuận - Cần Thơ (các hạng mục điều chỉnh bổ sung), Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Với hơn 3.400 tỷ đồng còn lại phải giải ngân (sau điều chỉnh), ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban QLDA 85 cũng khẳng định sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công ở hai dự án lớn do ban làm chủ đầu tư là: Quy Nhơn - Chí Thạnh, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đưa tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% trở lên.

Về phía Ban QLDA 2, Giám đốc Lê Thắng cho biết, trên hơn 4.800 tỷ đồng còn lại, nếu đề xuất điều chỉnh giảm vốn được chấp thuận để phù hợp với thực tế triển khai dự án, đơn vị hoàn toàn có khả năng đạt tỷ lệ giải ngân 95% vốn.

Tương tự, đại diện Ban QLDA Đường sắt nhận diện, trong tổng số vốn giải ngân còn lại của Ban khoảng 3.400 tỷ đồng, Ban tự tin sẽ giải ngân thêm được 2.900 tỷ đồng trong những tháng cuối năm. Hơn 500 tỷ đồng còn lại, việc giải ngân là khá khó khăn.

