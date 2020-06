Chủ tịch Vietcombank: Các dự án BOT vẫn đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn

"Dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng các dự án BOT, BT giao thông do Vietcombank cho vay vốn vẫn đảm bảo doanh thu và dòng tiền trả nợ".

Đó là khẳng định của ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Dự BOT, BT giao thông do Vietcombank cho vay vốn vẫn đảm bảo dòng tiền trả nợ

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Vietcombank phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2020

Lý giải điều này, ông Thành cho biết, qua kiểm toán thực tế trong thời gian vừa qua, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 xảy ra, doanh thu các dự án BOT, BT đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động rất lớn đến chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho các dự án này.

Tuy nhiên, ngay từ đầu Vietcombank đã xác định kiểm soát chặt lĩnh vực trên. Đến nay, dư nợ đối với các dự án BOT và BT tại Vietcombank chỉ khoảng 15.000 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ. Hơn nữa, khoản dư nợ trên lại tập trung vào 4 trong 10 dự án được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá là hoạt động hiệu quả nhất.

Do đó, dù chịu nhiều tác động của Covid-19 nhưng doanh thu tại các dự án này vẫn đảm bảo. Doanh thu được nhắc đến tại đây là doanh thu theo phương án tài chính, có nghĩa là dự án theo kế hoạch thu trong 16 năm nhưng qua kiểm toán thực tế trước khi Covid-19 xảy ra chỉ cần 8 năm đã có thể thu hồi vốn. Do đó khi chịu tác động của Covid-19, các dự án này vẫn đảm bảo doanh thu và dòng tiền trả nợ theo phương án ban đầu.

"Vietcombank hiện không có dự án BOT, BT giao thông nào phải cơ cấu lại do Covid-19", ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định.

Cũng liên quan đến ảnh hưởng do dịch Covid-19, Chủ tịch Vietcombank cho biết, tổng dư nợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh tại ngân hàng là khoảng 44.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có 14.000 tỷ đồng được xem xét và cơ cấu lại nợ, 10.000 tỷ đồng nữa có thể được cơ cấu lại. Điều này có nghĩa tổng dư nợ được xem xét cơ cấu lại khoảng 24.000 tỷ đồng. Con số này so với tổng mức cho vay gần 750.000 tỷ đồng năm 2019 và dự kiến hơn 815.000 tỷ đồng của năm 2020 chưa đáng kể.

Doanh thu phí bảo hiểm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Trả lời câu hỏi của cổ đông về khoản phí thu về từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa Vietcombank và Tập đoàn bảo hiểm FWD, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng cho biết: "Đây là nội dung thuộc bảo mật thông tin giữa 2 bên nên Vietcombank không thể công bố với cổ đông".

Ông Dũng chỉ tiết lộ, con số của thương vụ này cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng mà một công ty bảo hiểm nhân thọ trả cho ngân hàng Việt.

"Vietcombank thực hiện thương vụ này trong thời điểm rất may mắn là trước dịch Covid-19 chỉ 2 tháng, nếu thực hiện khi dịch xảy ra thì sẽ không được con số như vậy", ông Dũng cho hay.

Về việc hạch toàn khoản phí này vào lợi nhuận ngân hàng, lãnh đạo Vietcombank cho biết, FWD đã trả trước cho Vietcombank nhưng tiền sẽ được hạch toán theo kết quả kinh doanh bảo hiểm đạt được hàng kỳ.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả kinh doanh bảo hiểm hàng năm, Vietcombank sẽ được chia theo mức doanh thu phí bảo hiểm thực hiện được. Đây là con số rất lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng trong vòng 15 năm, giúp thu nhập ngoài lãi tăng khoảng 2% mỗi năm.