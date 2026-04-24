Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/4: Xu hướng tăng chiếm ưu thế, cẩn trọng nhịp rung lắc

Phiên vừa qua, thị trường có một phiên giao dịch giằng co manh trong phiên khi áp lực chốt lời gia tăng trong phiên sáng khiến các chỉ số giảm dưới tham chiếu. Lực cầu giá thấp vẫn chủ động giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm trong đó VN-Index đảo chiều tăng điểm trong khi các chỉ số còn lại giảm nhẹ.

Thị trường tiếp tục tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khi số mã giảm chiếm ưu thế. Điểm nhấn hôm nay đến từ nhóm Ngân hàng quốc doanh với VCB, CTG, BID tăng trên 1%. Đà tăng đã lan tỏa sang một số cổ phiếu bluechips khác chưa tăng mạnh như SAB tăng trần cùng với VIC tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 2. Ngược lại, VHM -0,86%, BSR -3,66%, HPG -1,42, MWG -2,2%, STB -1,65% là những bluechips có diễn biến điều chỉnh trong phiên hôm nay.

Dòng tiền đâu cơ tiếp tục hoạt động tích cực đặc biệt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ như DQC có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp hay CTG, LGL, HID tăng hết biên độ.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.716 tỷ đồng toàn thị trường với FPT 266 tỷ, ACB 176 tỷ, VHM 172 tỷ dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại PVT 72 tỷ, VNM 55 tỷ, DCM 33 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/4: Rung lắc trong ngắn hạn

Nhóm chuyên gia Chứng khoán Yuanta nhận định, thị trường tăng điểm nhưng nhịp rung lắc mạnh xuất hiện khi chỉ số tiệm cận kháng cự kỹ thuật. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận thấy lực cung giá thấp được hấp thụ tốt. Chỉ số tiếp tục vận động trên hỗ trợ kỹ thuật là MA5 phiên.

Đồng thời, các nhóm ngành đang xoay vòng ở đà tăng với nhóm Ngân hàng đang quay trở lại vị thế dẫn dắt trong khi nhóm Vingroup, Bán lẻ điều chỉnh nhẹ. Các chuyên gia cho rằng chỉ số VN-Index đang tích lũy trong xu hướng tăng và đà tăng còn tiếp tục trong phiên còn lại trước khi nghỉ lễ.

Về chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng đang trong nhịp điều chỉnh. Đồng thời, hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh với sự bùng nổ bất ngờ về thanh khoản, vượt xa mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện, khiến chỉ số không thể đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

Diễn biến này phản ánh trạng thái lưỡng lự của dòng tiền khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự tâm lý mạnh quanh 1.900 – 1.920 điểm. Dù động lượng tăng trưởng vẫn được ghi nhận, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu đi vào vùng quá mua (overbought), cảnh báo rủi ro rung lắc và điều chỉnh trong ngắn hạn đang ở mức cao.

Xét về cấu trúc xu hướng, kể từ khi hồi phục từ vùng đáy 1.590 điểm, VN-Index đã để lại một khoảng trống giá (gap) chưa được lấp đầy tại vùng 1.687 – 1.706 điểm.

Trong kịch bản thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh, chỉ số nhiều khả năng sẽ quay về kiểm định lại vùng gap này để hấp thụ áp lực cung và thiết lập một nền giá cân bằng mới bền vững hơn trước khi tiếp tục hành trình chinh phục các cột mốc cao hơn, do đó nhà đầu tư nên hạn chế mua mới và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân tại vùng cân bằng kế tiếp.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, song biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể so với phiên liền trước. Thanh khoản gia tăng vượt trội cho thấy áp lực chốt lời đang dần mạnh lên, đặc biệt khi chỉ số tiến gần các vùng cản quan trọng.

Dù vậy, điểm sáng đáng chú ý nằm ở sự bứt phá của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, với lực mua tập trung tại các mã vốn hóa lớn như VCB, BID và CTG, qua đó góp phần giữ nhịp tăng cho toàn thị trường. Diễn biến này có thể xuất phát từ kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với các thông tin tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong ngày 24/4/2026.

Điều này cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang luân chuyển có chọn lọc thay vì rút lui hoàn toàn khỏi thị trường. Trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động đi lên, dù có thể xen kẽ các nhịp rung lắc, hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.900 điểm trong thời gian tới.

Về mặt kĩ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, VN-Index kết phiên với nến spinning top quanh mốc 1.870 cho thấy sự chậm lại của đà tăng của thị trường. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD đều hướng lên cho thấy chỉ số vẫn đang duy trì nhịp tăng vốn có.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI cũng đã tiến vào vùng quá mua nên mức độ rung lắc có thể sẽ gia tăng trong những phiên tới, và chỉ số có thể sẽ cần một nhịp tích lũy ngắn hạn để củng cố động lực tăng bền vững hơn. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1.920 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band. Đồng thời, chỉ báo RSI đi ngang, phản ánh xu hướng vận động tích lũy ngắn hạn, do đó cần lưu ý khả năng rung lắc có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới.