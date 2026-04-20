Lãnh đạo VPBankS nói về mục tiêu cho vay margin 50.000 tỷ, sắp thành lập công ty quản lý quỹ

Ngày 20/4, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội.

Chốt danh sách cổ đông tại ngày 16/3, VPBankS có hơn 9.000 cổ đông, đại diện hơn 1,87 tỷ cổ phiếu. Tại thời điểm khai mạc, đại hội có 99 cổ đông và đại biểu tham dự, đại diện hơn 1,6 tỷ cổ phiếu, tương đương 86,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo đó, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Dư địa cho vay margin lên đến 32.000 tỷ đồng

Tại đại hội, HĐQT VPBankS trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 11.074 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.453 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 44%.

Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HoSE từ 3,2% lên 5% trong năm nay. Ở mảng cho vay ký quỹ, dư nợ đến cuối quý I/2026 đã đạt khoảng 38.000 tỷ đồng và hướng tới mốc 50.000 tỷ đồng vào cuối năm.



Trả lời chất vấn của cổ đông liên quan đến tham vọng mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 50.000 tỷ đồng, trong bối cảnh lãi suất ở mức cao, ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc VPBankS cho biết, mặt bằng lãi suất trong quý vừa qua dù ở mức cao nhưng nhờ nguồn vốn huy động từ IPO vào cuối năm 2025, công ty có điều kiện duy trì mức lãi suất cạnh tranh so với thị trường.

"Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm nay dự kiến chỉ đạt 15% (thấp hơn mức 19% của năm 2025), nhu cầu vay margin từ các cổ đông nắm giữ cổ phiếu niêm yết là rất lớn. Công ty rất tự tin vào khả năng tăng trưởng mảng này", ông Hải nói.

Mặt khác, thanh khoản thị trường thời gian qua vẫn duy trì trên 35.000 tỷ đồng/phiên. Dù khối ngoại bán ròng tỷ USD song thị trường vẫn hấp thụ tương đối tốt. Trong các quý tới, nếu các yếu tố vĩ mô cải thiện, nhu cầu vay margin có thể tiếp tục tăng. Vì vậy, áp lực từ mặt bằng lãi suất cao hiện tại được đánh giá là không quá đáng kể.

Ông Hải cũng thông tin thêm, hiện, VPBankS vẫn còn dư địa cho vay ký quỹ khoảng 30.000 - 32.000 tỷ đồng. So với nhiều công ty chứng khoán khác, mức dư địa này được xem là tương đối lớn, tạo điều kiện mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

CEO VPBank nói về sự hậu thuẫn của hệ sinh thái VPBank và SMBC

Tại Đại hội, cổ đông nêu câu hỏi: Hệ sinh thái VPBank và đối tác SMBC (Nhật Bản) sẽ hỗ trợ như thế nào để VPBankS tìm kiếm khách hàng và mở rộng các sản phẩm đầu tư?

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank cho biết, công ty chứng khoán là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tổng thể của VPBank. Mục tiêu của công ty là trở thành ngân hàng đầu tư chuyên biệt, dẫn đầu thị trường về cả quy mô vốn, tài sản và lợi nhuận.

Theo ông Vinh, nhờ uy tín của ngân hàng mẹ VPBank và đối tác chiến lược SMBC, VPBankS đã huy động được hàng trăm triệu USD vốn trên thị trường quốc tế. Hiện nay, vốn chủ sở hữu (equity) của công ty đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng trong top 3 thị trường.

Bên cạnh đó, công ty được thừa hưởng nền tảng quản trị, hệ thống và đặc biệt là tệp khách hàng khổng lồ từ ngân hàng mẹ, hiện đang phục vụ khoảng 1,3 triệu khách hàng, VPBankS đặt mục tiêu phát triển tương đương các công ty hàng đầu trên thị trường.

Do vậy, việc được hậu thuẫn từ VPBank và hợp tác với SMBC, VPBankS có thêm lợi thế về tài chính, nguồn lực và hệ thống quản trị. Trong thời gian tới, các hỗ trợ này dự kiến sẽ rõ nét hơn, đặc biệt ở mảng vốn và vận hành.

Việc một công ty chứng khoán mới thành lập 4 năm đạt được tốc độ phát triển như hiện nay thì “không có gì tự nhiên cả”. VPBankS đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong định hướng chiến lược của ngân hàng mẹ. Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank.

"Hệ sinh thái đang giúp công ty hoàn tất thủ tục để ra mắt công ty quản lý quỹ vào tháng 5 và tháng 6 tới. Ngoài ra, chúng tôi đã ký kết với các đối tác nước ngoài để chuẩn bị tham gia vào mảng tài sản mã hóa và tài sản số khi được cơ quan nhà nước cấp phép.

Dù hiện nay dư nợ margin đang đứng thứ ba thị trường (khoảng 18.000 tỷ đồng), nhưng con số này mới chỉ chiếm hơn 50% room mà chúng tôi có thể cung cấp, cho thấy tiềm năng phát triển còn rất rộng mở", ông Vinh khẳng định.



