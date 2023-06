VDSC cho rằng, trên nền tăng trưởng kinh tế yếu của quý I/2023, câu chuyện phục hồi từ vùng trũng lợi nhuận sẽ được quan tâm khi mà các doanh nghiệp đang vào tháng kinh doanh cuối cùng của quý II/2023. Chính vì vậy, VDSC chỉ ra 5 nhóm ngành khả quan và những mã cổ phiếu có thể đầu tư trong ngắn - trung, dài hạn.

Trong Báo cáo chiến lược tháng 6 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố một số nhận định tích cực đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong tháng Năm, thị trường đã diễn biến sát với vùng dao động kỳ vọng của chúng tôi khi các nhà đầu tư giao dịch trên trên kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo của SBV sẽ được thực thi.

Điểm tích cực cho thị trường trong thời gian tới là dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường trong bối cảnh trần lãi suất huy động ngắn hạn liên tục điều chỉnh giảm trong ba tháng trở lại đây. Tuy nhiên, xét về mức độ lan tỏa của dòng tiền tại nhóm vốn hóa lớn còn khá thấp do lo ngại các yếu tố nội tại của phần lớn các doanh nghiệp này chưa thực sự phục hồi rõ rệt trong quý II này.

Động thái nới lỏng chính sách tiền tệ đã có những tác động tích cực ban đầu lên thanh khoản của thị trường vốn.

Trong tuần đầu tháng 6, giá trị khớp lệnh đã đạt gần 70.000 tỷ cải thiện so với mức bình quân tuần của tháng 4-5/2023 là 46 nghìn tỷ, so với mức bình quân tuần của quý I/2023 là 38.000 tỷ. Xét trong tương quan với mặt bằng lãi suất, mức thanh khoản và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện nay có phần tương đồng với giai đoạn đầu quý IV/2022

Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để nói rằng nền tăng trưởng kinh tế đã đi qua vùng trũng. VDSC cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục xu hướng chính là đi ngang đến khi các tín hiệu rõ ràng hơn cho thấy:

Sự "hấp thụ" của những chính sách hỗ trợ lên nền kinh tế như thị trường bất động sản, trái phiếu được cải thiện, kéo theo tăng trưởng tín dụng;

Bên cạnh đó, bức tranh lạm phát thế giới dần hạ nhiệt, cùng sự phục hồi của sức mua và dòng thương mại của Việt Nam.

5 nhóm ngành khả quan và những mã cổ phiếu cần quan tâm

Với những nhận định trên, Công ty Chứng khoán này có gọi tên 5 nhóm ngành khả quan như: nhóm ngành như Điện (HND, QTP), Ngân hàng (ACB, MBB), Dệt may (STK), Dầu khí (PVD), và Hàng không (ACV).

VDSC có nêu một số ý tưởng cho giao dịch ngắn hạn:

Về mã SKT: Kỳ vọng xuất khẩu hồi phục, lợi nhuận tạo đáy trong quý I và đơn hàng đang có sự cải thiện tích cực trong tháng 4-5. Đồng thời, nhà máy Củ Chi đã bắt đầu chạy lại từ cuối tháng 3, và đạt hiệu suất 70% trong quý II.

VDSC kỳ vọng hoạt động nhà máy sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2023 khi dự phóng đơn hàng của khách hàng đang tích cực hơn. KQKD quý II/2023 dự kiến với doanh thu đạt 420 tỷ đồng (+46% QoQ, -20% so với năm trước so với mức nền cao của quý II/2022). LNST dự kiến đạt 33 tỷ đồng (21x QoQ, -50% so với năm trước).

Một số ý tưởng giao dịch ngắn hạn

Về mã HND, VDSC ước tính doanh thu và LNST quý II/2023 lần lượt đạt 3.000 tỷ và 200 tỷ. Bên cạnh HND, QTP cũng là một cổ phiếu nhiệt điện đáng cân nhắc dựa với (1) tỷ suất cổ tức cao, ổn định, (2) KQKD 2023 tăng trưởng trong bối cảnh cầu lớn hơn cung ở miền Bắc, trong khi sự cố của 1 số tổ may nhiệt điện than của Phả Lại, Vũng Áng, Nghi Sơn 2, Thái Bình 2 vẫn đang khắc phục, (3) theme Elnino tới gần trong 2024, trong khi giá than thế giới (Úc, Indo, Nga) nhìn chung đang dần ổn định.

Về MBB, dự báo LNST 2023-2024 lần lượt là 20.011 tỷ đồng (+15%) và 23.348 tỷ đồng (+17%).

Về ACV, Trong quý I/2023, sản lượng hành khách quốc tế đã tăng 32% so với quý IV/2022 giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh và lợi nhuận gộp theo đó tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. LNST dù vậy tăng với tốc độ chậm hơn, 87%, do lỗ tỷ giá và trích lập dự phòng phải thu.

Cho cả năm 2023, VDSC kỳ vọng tổng lượt khách quốc tế tại các cảng hàng không của ACV dự báo đạt khoảng 31,7 triệu lượt, tương ứng 76% mức trước dịch. Qua đó, VDSC điều chỉnh tăng doanh thu và Lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) lên mức 19.100 tỷ đồng (+38% so với năm trước) và 8.500 tỷ đồng (+85% so với năm trước).

Trong kịch bản đồng Yên tăng giá 5% so với đồng Việt Nam, ước tính ACV có thể lỗ tỷ giá 1000 tỷ (2022: lãi 2.400 tỷ). LNST theo đó chỉ đạt 7.300 tỷ đồng (+2% so với năm trước).

Ngoài ra, VDSC cũng đưa ra 1 số mã cổ phiếu cho trung - dài hạn cần lưu ý dưới đây: