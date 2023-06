Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận tháng 4 và 5 tăng vọt, ước đạt hơn 142 tỷ đồng

Những tháng còn lại của năm 2023, Nhiệt điện Hải Phòng có giải pháp thu xếp đủ than để đáp ứng nhu cầu phát điện, khắc phục triệt để tình trạng 3 tổ máy vận hành ở công suất min và 1 tổ máy phải dừng do không đủ than đã xảy ra trong quý I/2023.

Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 3 năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023 của Nhiệt điện Hải Phòng "quá kém" do thiếu than

Cụ thể, quý I/2023, do thiếu than nên sản lượng điện sản xuất thấp, đạt 1.491 triệu KWH, đạt 79% so với cùng kì năm 2022. Doanh thu thuần ghi nhận 2.571 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý I/2022 là 2.539 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, giảm 96,1% so với cùng kì năm 2022. Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong quý I/2023 là 765.567 tấn, tương đương 68,3% khối lượng than yêu cầu theo kế hoạch. Khối lượng than thiếu do chưa sắp xếp, bố trí đủ nguồn cung cấp bổ sung.

Hội đồng quản trị đánh giá, kết quả sản xuất kinh doanh Quí I/2023 của Nhiệt điện Hải Phòng quá kém, lợi nhuận sản xuất điện chỉ đạt 1% kế hoạch năm 2023 và giảm đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thiếu than dẫn đến các tổ máy không thể phát với công suất cao, do đó không mang lại được lợi nhuận từ thị trường.

Vì vậy, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc phải có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để cải thiện tình hình để việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Có giải pháp thu xếp đủ than để đáp ứng nhu cầu phát điện, khắc phục triệt để tình trạng 3 tổ máy vận hành ở công suất min và 1 tổ máy phải dừng do không đủ than. Trong đó, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu mua than bổ sung.

"Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sẽ đủ than để phát điện"

Được biết, theo kế hoạch, sản lượng điện sản xuất dự kiến năm 2023 của Nhiệt điện Hải Phòng khoảng 7,749 triệu kWh, nhu cầu sử dụng than khoảng 3.778.000 tấn than. Tổng khối lượng than theo các hợp đồng mua bán than năm 2023 đã ký giữa công ty với TKV và Tổng công ty Đông Bắc là 3,25 triệu tấn. Như vậy, Nhiệt điện Hải Phòng cần phải thu xếp bổ sung cho lượng than thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện năm 2023.

Ngày 9/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp và thống nhất chuyển 200 nghìn tấn than từ CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) không dùng hết cho Nhiệt điện Hải Phòng.

Dẫn lời Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng chia sẻ với báo giới, hiện Nhiệt điện Hải Phòng đang thương thảo để ký phụ lục hợp đồng với TKV. Dự kiến 200.000 tấn than nói trên được phân bổ cho các tháng 5, 6, 7 với khối lượng than tương ứng 70.000 tấn, 70.000 tấn và 60.000 tấn.

Đồng thời cũng trong ngày 9/5, EVN cũng đã họp với Tổng Công ty Đông Bắc, đơn vị này đã cam kết tăng thêm 10% ( tương đương 100 nghìn tấn) khối lượng than cho Nhiệt điện Hải Phòng theo hợp đồng đã ký. Như vậy tổng khối lượng than Tổng Công ty Đông Bắc cung cấp cho Nhiệt điện Hải Phòng là 1.100.000 tấn cho năm 2023.

"Với khối lượng than của TKV, Tổng Công ty Đông Bắc cấp và Nhiệt điện Hải Phòng đang tổ chức mua 500.000 tấn thì nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sẽ đủ than để phát điện", Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng.



Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận tháng 4 và 5 ước đạt hơn 142 tỷ đồng

Trong tháng 4/2023, sản lượng điện sản xuất đạt 553 triệu kWH, doanh thu sản xuất điện đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỉ giá là 54 tỷ đồng. Chỉ tiêu suất tiêu hao tinh nhiệt đạt. Khối lượng than các đơn vị cung cấp là 294.394 tấn. Không để xảy ra sự cố, tuy nhiên hệ số đáp ứng không đạt.

Trong tháng 5/2023, sản lượng điện sản xuất đạt 727 triệu kWh, doanh thu sản xuất điện đạt 1.259 tỷ đồng, lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỉ giá 88,4 tỷ đồng. Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt. Khối lượng than các đơn vị cung cấp là 365.350.



Trong quý II/2023, HND nhận định thời tiết các tháng mùa khô sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với các năm trước. Từ đó, nhu cầu huy động các tổ máy nhiệt điệt than tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đặc biệt các tháng cao điểm 5 – 7/2023.



Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, trong quý II/2023 dự kiến sản lượng theo phương thức vận hành hàng tháng của các nhà máy nhiệt điện được Tập đoàn phê duyệt sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đồng nghĩa với sản lượng Qc được phân bổ cho các nhà máy của Công ty sẽ tăng. Nhưng với việc EVN đề xuất tỷ lệ alpha chỉ là 75% nên dự báo doanh thu của HND có thể bị sụt giảm.