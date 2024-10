Chuyên gia điểm tên 3 'ông lớn' ngành thép sẽ hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi

Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Hoa Sen, Thép Nam Kim… được dự đoán là những doanh nghiệp được hưởng lợi trong bối cảnh áp lực từ thị trường Trung Quốc giảm bớt và thị trường nội địa hồi phục.

Giá thép Trung Quốc 'hạ nhiệt' trong nửa đầu năm 2024

Tại báo cáo cập nhật diễn biến ngành thép được công bố gần đây, V-aset Management Services (VMS Team) cho biết, giá thép xây dựng và HRC tại Trung Quốc duy trì mặt bằng thấp trong nửa đầu năm 2024 (ở mức ở mức 470 - 500 USD/tấn).

Lý giải về điều này, VMS Team cho biết, nguyên nhân chính do nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu.

Nguồn: VSM Team.

Cụ thể, tình hình suy yếu tại thị trường bất động sản Trung Quốc làm giảm nhu cầu các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng,... (thị trường bất động sản chiếm trên 50% nhu cầu tiêu thụ các vật liệu này).

Thứ hai, nguồn cung gia tăng khi hoạt động sản xuất thép hồi phục mạnh trong quý II/2024, trong bối cảnh các nhà sản xuất có lãi trở lại sau khi giá đầu vào (quặng, than) giảm, hỗ trợ tích cực biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, sản lượng thủy điện tích cực hơn hỗ trợ cho năng lượng điện cung cấp cho các nhà máy sản xuất.

Cuối cùng, các hoạt động áp thuế chống bán phá giá với các nhà sản xuất thép thế giới nói chung và với thép Trung Quốc nói riêng gây trầm trọng hơn sự dư thừa nguồn cung.

Trong khi đó, nửa đầu năm, nhu cầu thị trường nội địa Việt Nam ghi nhận con số tích cực: tiêu thụ thép xây dựng trong nước đạt 3,8 triệu tấn (+4% so với cùng kỳ), thép ống +3% và tôn mạ +22%.

Trong đó, động lực chủ yếu nhờ thị trường bất động sản trong nước hồi phục tốt ở miền Bắc và miền Nam với số dự án thực hiện xây dựng đạt mức cao trong nhiều năm đổ lại nhờ môi trường pháp lý được cải thiện cũng như nền tảng lãi suất thấp kích thích nhu cầu bất động sản.

Ngoài ra, thị trường xây dựng nhà ở của người dân cũng phục hồi mạnh mẽ do: Giá vật liệu xây dựng ở mức thấp tạo nhu cầu xây nhà ở cho người dân sau giai đoạn chờ đợi giá nguyên vật liệu giảm; Thu nhập được cải thiện sau giai đoạn khó khăn năm 2023

Nguồn: VSM Team.

Những 'ông lớn' ngành thép sẽ hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi

Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đã hoãn phê duyệt các nhà máy thép sử dụng than kể từ năm 2024 để bảo vệ môi trường và hạn chế nguồn cung mới. Ngoài ra, các tỉnh sản xuất thép lớn như Hà Bắc, Giang Tô đã giảm công suất xuống 72% (so với 78% vào năm 2023), nên sản lượng của Trung Quốc trong tháng 8/2024 đã giảm 10% so với cùng kỳ. Nguồn cung thắt chặt có thể tác động tích cực đến giá thép.

Nguồn: VSM Team.

Xét trong tháng 9, giá thép xây dựng Trung Quốc đã tăng 4% so với mức đáy trong tháng 8 nên VMS Team kỳ vọng giá thép cây sẽ phục hồi kể từ quý IV/2024 nhờ áp lực dư cung hạ nhiệt.

Hơn nữa, nhóm phân tích cũng lưu ý rằng Trung Quốc vừa hứng chịu cơn bão Benica (cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong 70 năm qua) đã phá hủy một số dự án cơ sở hạ tầng tại Thượng Hải và Giang Tô.

"Vì vậy, nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ tăng trong ngắn hạn nhờ tiêu thụ thép cho kế hoạch tái thiết nhà ở và cơ sở hạ tầng", trích báo cáo của VSM Team.

Đối với thị trường trong nước, nhóm phân tích dự báo giá thép nội địa có thể phục hồi kể từ quý IV/2024 do áp lực từ Trung Quốc giảm và nhu cầu cải thiện.

Nhóm phân tích chỉ ra rằng, khác với Trung Quốc, tiềm năng của thép Việt Nam đến từ triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản và đầu tư công.

Theo CBRE, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ tăng lần lượt 30% so với cùng kỳ và 20% so với cùng kỳ. Hơn nữa, kế hoạch giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng trưởng 12% so với cùng kỳ với giá trị khoảng 638.000 tỷ đồng khi Chính phủ tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế.

Qua đó, VSM Team dự báo giá thép xây dựng và HRC Việt Nam sẽ có mức hồi phục tích cực kể từ quý IV/2024 khi áp lực từ Trung Quốc được giảm bớt.

Do vậy, nhóm phân tích ước tính, giá thép xây dựng có thể đạt trung bình 571 USD/tấn (+4% so với cùng kỳ) và HRC giảm 7% so với cùng kỳ xuống 556 USD/tấn do áp lực từ thép Trung Quốc trong nửa cuối năm 2024.

Xét trong năm 2025, nhóm phân tích kỳ vọng thép xây dựng và HRC có thể tăng lần lượt 7% và 6% so với cùng kỳ, đạt mức 611 USD và 590 USD/tấn. Trong năm 2025 - 2026, kỳ vọng thép xây dựng có thể tăng 7% và 8% đạt mức 608 USD và 657 USD/tấn.

Theo đó, 'ông lớn' ngành thép Hòa Phát (HoSE: HPG) - doanh nghiệp đầu ngành thép sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của giá trong nước nhờ ưu thế về chi phí. Đồng thời, Hòa Phát có thể giành lại thị phần nhờ thuế chống bán phá giá cho HRC, thu hẹp mức chênh lệch của thép Trung Quốc và Việt Nam.

Đặc biệt, nhóm phân tích cho rằng, có thể xảy ra tình trạng cung vượt cầu sau khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động nếu thuế chống bán phá giá không được áp dụng.

Nguồn: VSM Team.

'Ông lớn' thứ hai mà VSM Team gọi tên là CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HóE: HSG). Đây là doanh nghiệp dẫn đầu ngành tôn mạ và có thể được hưởng lợi từ sự phục hồi của nhu cầu trong nước chờ chiến lược quản trị hàng tồn kho hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị này sẽ hưởng lợi khi biện pháp chống bán phá giá được áp dụng nhờ thị phần số 1 và số 2 trong mảng tôn mạ và ống thé

Ngành thép xuất khẩu và trong nước dự kiến sẽ bước vào chu kỳ phục hồi từ năm 2024 khi nhu cầu phục hồi. Thép Nam Kim (NKG) cũng được 'gọi tên' trong danh sách sẽ được hưởng lợi nhờ một trong những lợi thế là doanh nghiệp dẫn đầu ngành và sở hữu Nhà máy Phú Mỹ là động lực tăng trưởng dài hạn.