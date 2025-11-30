Loạt dự án hàng nghìn tỷ đồng, sớm đưa Đà Nẵng thành trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại miền Trung

Tại buổi khai giảng lớp trung cấp nông nghiệp công nghệ cao được tổ chức tại xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, ông Võ Công Chánh - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng mới mở ra tiềm năng phát triển rất lớn, kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

Bên cạnh việc phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ,... thì vấn đề không thể thiếu đó là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về chất lượng, năng suất đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản an toàn, sạch của người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu tăng giá trị sản xuất, góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện và bền vững của thành phố.

Lớp trung cấp nông nghiệp công nghệ cao do Trường Cao đẳng Quảng Nam, UBND xã Tam Mỹ và Hội Nông dân xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp với 45 học viên là con em nông dân tại xã Tam Mỹ

“Đối với người dân, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp người dân tối ưu hóa môi trường, tiết kiệm chi phí thức ăn, phân bón, thuốc thú y, công lao động nhờ vào việc ứng dụng các công nghệ tự động hóa. Một khi năng suất sản xuất đạt kết quả cao và sản phẩm chất lượng, an toàn thì sẽ được thị trường đón nhận, giá bán sẽ cao hơn, từ đó mới đảm bảo được việc làm và thu nhập cao cho người lao động.

Hiện nay thành phố rất quan tâm chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay, đánh giá việc đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hết sức thiết thực và phù hợp với xu thế mới.

Đây là hướng đi đúng đắn góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường”, ông Võ Công Chánh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Võ Công Chánh, đối với nền nông nghiệp công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đồng thời khai phá tiềm năng, tạo quỹ đất sạch để thu hút được nhiều nhà đầu tư, phát huy tối đa lợi thế, khơi mở hướng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng, tiến tới khẳng định vị thế của thành phố trong việc sản xuất nông nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

“Thành phố đã đưa vào quy hoạch đầu tư khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Sa (tại xã Thăng Trường) với diện tích 190ha; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tam Phú (tại phường Quảng Phú) với diện tích 100 ha; khu nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Sa, Bình Nam (tại xã Thăng Trường); dự án trang trại chăn nuôi heo Quế Lâm 3, Quế Lâm 4 (xã Quế Phước) do Công ty Cổ phần An Cư Đức Phú thực hiện với diện tích hơn 50 ha, tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 270.000 con heo giống/năm.

Có thể nói, nhu cầu về nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng là rất lớn và đang được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của thành phố, tạo cơ hội cho các cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư vào các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng hiện đang có chính sách hỗ trợ tài chính cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, với kỳ vọng đẩy mạnh ngành nông nghiệp, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại miền Trung”, ông Võ Công Chánh dẫn chứng.

Đối với khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng, trong đó có xã Tam Mỹ, ông Võ Công Chánh cho biết, xã Tam Mỹ có nhiều lợi thế để đầu tư vào nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững như, một số mô hình chăn nuôi heo, gà ứng dụng cảm biến ánh sáng, nhiệt độ và máng ăn tự động tiết kiệm hiệu quả nhân công; mô hình trồng hoa, cây cảnh, cây ăn trái…

Đặc biệt, gần đây thành phố đã phê duyệt triển khai dự án chuyên nông - lâm nghiệp THACO Chu Lai có diện tích 451ha ở xã Tam Anh mới với vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng để xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học, nông trường sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho các loại cây ăn trái, cây lâm nghiệp; thiết kế khu chăn nuôi, nhà máy chế biến trái cây hiện đại.

Điều này mở ra tiềm năng rất lớn cho người dân xã Tam Mỹ nói riêng và người dân khu vực phía Nam của thành phố nói chung trong cơ hội việc làm, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh, việc tổ chức lớp đào tạo nghề “Nông nghiệp công nghệ cao” trình độ trung cấp tại xã Tam Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con nông dân và lực lượng lao động trẻ tại địa phương trong việc tiếp cận với kiến thức và kỹ thuật canh tác tiên tiến.

“Nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng tiên tiến nhất về sản xuất nông nghiệp, từ canh tác, chăn nuôi thông minh, đến quản lý chuỗi giá trị sản phẩm.

Nội dung đào tạo bao quát từ công nghệ sản xuất giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng chủ lực, kỹ thuật chăn nuôi gia súc – gia cầm – thủy sản, đến công nghệ trồng cây trong nhà màng, ứng dụng CNTT và IoT trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, khởi nghiệp trong nông nghiệp 4.0.

Đặc biệt, nhà trường còn tăng cường kết nối doanh nghiệp, đưa học sinh đến học tập tại các trang trại CNC, HTX, doanh nghiệp công nghệ cao trong khu vực và đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp có việc làm, có thể khởi nghiệp, hoặc tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

