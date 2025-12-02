Không chỉ là thị phần: AEON Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá cùng giá trị bền vững

Chia sẻ tại Hội thảo Phát triển bền vững 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp AEON Việt Nam cho biết doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Kế hoạch năm 2025 - 2030 đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ hệ thống trung tâm thương mại, nâng cao năng lực bán lẻ và tăng trưởng doanh số gấp 3 - 5 lần.

"Chiến lược mở rộng của AEON không đơn giản là bài toán thị phần, quan trọng hơn, doanh nghiệp muốn xây dựng một mô hình bán lẻ có sức chống chịu tốt hơn trước biến động, hỗ trợ cộng đồng địa phương và tạo ra giá trị bền vững lâu dài.

Hình ảnh người dân Huế tìm nơi trú ngụ tại AEON Mall Huế trong mùa lũ vừa qua được bà xem như minh chứng cho sứ mệnh mà doanh nghiệp theo đuổi. Một trung tâm thương mại vẫn có thể là nơi mua sắm hằng ngày, nhưng khi thiên tai ập đến lại trở thành điểm tựa an toàn cho cộng đồng", bà Huệ khẳng định.



Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp AEON Việt Nam.

Nói về đầu tư, Giám đốc cấp cao Khối chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp AEON Việt Nam cho biết, Việt Nam được đánh giá rất cao. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và bề dày lịch sử giữa Việt Nam - Nhật Bản là nền tảng vững chắc để AEON mở rộng quy mô.

Chia sẻ thêm về chiến lược trọng tâm của AEON tại Việt Nam là phát triển chuỗi cung ứng dựa trên năng lực nội địa. Hiện 90 - 95% sản phẩm tươi sống tại hệ thống AEON đều do nhà cung cấp Việt Nam sản xuất.

AEON phân loại nhà cung cấp theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn và thiết kế lộ trình nâng chuẩn theo ba giai đoạn.

Thứ nhất, nhà cung cấp tiềm năng chưa đáp ứng. Hai là, nhà cung cấp hiện hữu cần cải thiện. Ba là, nhà cung cấp đủ điều kiện hợp tác sâu hoặc xuất khẩu.

Cũng theo bà Huệ, AEON duy trì các chương trình đào tạo định kỳ, giúp nhà cung cấp nắm bắt tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu an toàn thực phẩm, xu hướng tiêu dùng bền vững và những điều chỉnh mới trong chính sách của Nhà nước.

Ở giai đoạn nâng cao, AEON còn phối hợp với doanh nghiệp để phát triển các nhãn hàng riêng đạt chuẩn Nhật Bản. Đây vừa là kênh phân phối cho thị trường nội địa, vừa là “tấm vé thông hành” giúp hàng Việt tiếp cận hệ thống bán lẻ của AEON tại Nhật Bản và các nước châu Á. Bởi lẽ, chính tiêu chuẩn cao là cơ hội để doanh nghiệp Việt “nhảy vọt”. Khi nhà cung cấp trong nước đạt chuẩn Nhật Bản, cánh cửa xuất khẩu sẽ mở ra theo cách bền vững và thực chất hơn.

AEON xem bền vững là giá trị cốt lõi của mô hình bán lẻ hiện đại, từ vận hành tòa nhà thông minh tiết kiệm năng lượng, tối ưu dữ liệu khách hàng, đến xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao, mọi chiến lược đều hướng đến một mục tiêu: cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý, đồng thời giảm tác động môi trường.

Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng việc định hình thói quen tiêu dùng bền vững cho khách hàng, từ việc lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường đến tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây là cách AEON biến những tiêu chuẩn xanh, vốn được coi là áp lực từ quốc tế trở thành động lực đổi mới cho nhà sản xuất Việt.