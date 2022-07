Chuyên gia SSI Research dự báo thế nào về lợi nhuận của PAN Group trong năm 2022?

Trong báo cáo mới đây, SSI Research đã đưa ra những phân tích và dự báo về mức tăng trưởng của các công ty trong hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group; HoSE: PAN).

Cây trồng và thuốc trừ sâu

Về PAN Farm giống cây trồng, năm 2022, SSI Research dự báo doanh thu từ giống lúa tăng 13% so với cùng kỳ, lên 2,2 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 16% lên 263 tỷ đồng.

Tăng trưởng lâu dài của CTCP Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam (HoSE: NSC) sẽ được thúc đẩy bởi việc chuyển từ sử dụng giống tự có sang giống thương mại.

CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) là nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, chiếm gần 7% thị phần.



Trong giai đoạn 2016-2021, lợi nhuận ròng của VFG đạt mức tăng trưởng kép hàng năm là 6%. Mức tăng trưởng khá khiêm tốn do cạnh tranh gay gắt. Đầu năm 2022, Syngenta quyết định chấm dứt phân phối độc quyền với LTG (hiện đang chiếm gần 21% thị phần). Như vậy, VFG có thể có cơ hội tăng doanh thu thông qua việc phân phối thêm sản phẩm thương hiệu Syngenta. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt tăng 41% và 27% so với cùng kỳ, lên 2,9 nghìn tỷ đồng và 210 tỷ đồng

Hợp nhất tài chính VFG trong cả năm sẽ là động lực tăng lợi nhuận ròng đáng kể cho PAN vào năm 2022.

CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) là nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, chiếm gần 7% thị phần.

Triển vọng dài hạn của VFG: Tăng trưởng thuốc BVTV dự kiến ở mức 5% hoặc thấp hơn do: diện tích trồng lúa hạn chế; và lo ngại về hàm lượng cao thuốc BVTV trong thực phẩm.

VFG có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn mức trung bình của ngành nhờ các hoạt động sau: phân phối thêm sản phẩm từ Syngenta để tăng doanh thu; và cho ra các sản phẩm tự sản xuất để tăng tỷ suất lợi nhuận, mặc dù điều này phụ thuộc vào sự thành công của R&D.

Ngoài tăng trưởng nội tại của NSC và VFG, PAN Farm đang tìm kiếm cơ hội M&A trong lĩnh vực nông nghiệp để đưa gạo Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Thủy sản

Các sản phẩm xuất khẩu của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) bao gồm cá tra (62% doanh thu) và ngao (25% doanh thu). Thị trường xuất khẩu chính bao gồm EU (40% tổng kim ngạch xuất khẩu) và Nhật Bản (33% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Trong quý I/2022, ABT ghi nhận doanh thu thuần đạt 133 tỷ đồng (tăng 109% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 7,7 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ). Mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 14,3% trong quý I/2021 lên 20,2% trong quý I/2022, do giá bán bình quân tăng đột biến, nhưng chi phí vận chuyển tăng gấp 3 lần trong quý I/2022, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm.

Nhu cầu xuất khẩu cá tra dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, nhiều công ty cá tra đã tăng giá bán bình quân 40% so với đầu năm.

SSI Research kỳ vọng ABT sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này và tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm nay. Tuy nhiên, nguyên liệu cá, thức ăn thủy sản và chi phí vận chuyển cũng tăng lần lượt 33%, 15% và 80% so với cùng kỳ. Mặc dù giá xuất khẩu vẫn duy trì đà tích cực, SSI Research cho rằng chi phí tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận ròng của ABT.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của ABT ước tính lần lượt đạt 522 tỷ đồng (tăng 52,7% so với cùng kỳ) và 48 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ).

Triển vọng dài hạn của ABT: Năng lực chế biến hiện tại là 10.000 tấn/năm và ABT không có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất. Thay vào đó, công ty đang đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu chất thải trong chế biến cá. Điều này có thể giúp cải thiện cả năng lực sản xuất và biên lợi nhuận gộp. Hiện tại, do sản xuất ở quy mô nhỏ nên ABT tự cung cấp 100% nguyên liệu cá và ngao.

Trong quý I/2022, Với Công ty CP Thực phầm Sao Ta (HoSE: FMC) ghi nhận doanh thu đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 37,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 42,3 tỷ đồng (tăng 36,5% so với cùng kỳ), với sản lượng tiêu thụ tăng 36% so với cùng kỳ. Theo NOAA, giá bán bình quân của tôm chân trắng xuất khẩu sang Mỹ trong quý I/20222 tăng lên 12 đô la Mỹ/kg (tăng 14% so với cùng kỳ), báo hiệu nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo VSEPR, giá tôm nguyên liệu đã tăng 4% so với cùng kỳ. Do tính thời vụ, giá tôm nguyên liệu thường thấp hơn trong quý II và quý III và cao hơn quý I và quý IV.

Hiện CP nắm giữ 25% cổ phần của FMC. Do đó, FMC được giảm giá nhất định (chiết khấu khoảng 20% so với nhà bán buôn cấp hai) khi mua thức ăn thủy sản và tôm nguyên liệu từ CP. Áp lực lạm phát có thể trở thành lợi thế cho FMC về mặt cắt giảm chi phí sản xuất.

Năm 2022, FMC có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường xuất khẩu chủ chốt là Nhật Bản (chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2021), do có ít sự cạnh tranh hơn, giá bán trung bình cao hơn do Nhật ưa thích các sản phẩm giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển thấp hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu tại Mỹ vẫn tăng cao, Khang An Foods (công ty con của FMC) gần đây đã ký hợp đồng mới với hệ thống siêu thị Costco Bán buôn tại Mỹ. Do thị trường Hoa Kỳ ưa chuộng tôm thẻ chân trắng nguyên liệu nên biên lợi nhuận gộp ở thị trường Mỹ thấp hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6,3 tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ) và 369 tỷ đồng (tăng 28,7% so với cùng kỳ) vào năm 2022. Chúng tôi giả định rằng sản lượng tiêu thụ tôm sẽ tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi giá bán bình quân của tôm sẽ tăng 3% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí nguyên liệu tôm không biến động như cá tra, chúng tôi kỳ vọng FMC sẽ có thể cải thiện biên lợi nhuận gộp năm 2022 lên 10,6% (năm 2021 là 10,2%) do mở rộng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản", báo cáo SSI Research nêu.

SSI Research giả định rằng tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu sẽ không thay đổi so với cùng kỳ, ở mức 5,1%.

Triển vọng dài hạn của FMC: Công ty sở hữu 320 ha diện tích nuôi trồng, cung cấp 30% tổng sản lượng tôm đầu vào. FMC có kế hoạch tăng diện tích canh tác để tăng biên lợi nhuận.

Nguồn cung tôm nguyên liệu còn lại đến từ các hợp đồng sản xuất và mua từ các trang trại quy mô nhỏ. Công suất chế biến của FMC là 25.000 tấn mỗi năm và hiện đang chế biến với 92% công suất vào năm 2021.

Công ty đã bắt đầu xây dựng hai nhà máy chế biến mới với tổng công suất thiết kế 15.000 tấn/năm. Các nhà máy mới này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý III năm 2022, nâng tổng công suất chế biến của FMC lên 40.000 tấn mỗi năm vào cuối năm.

Mảng bánh kẹo

Về Bibica (HoSE: BBC) SSI Research ước tính doanh thu đạt 1,4 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 164 tỷ đồng (tăng 506% so với cùng kỳ), bao gồm thu nhập khác từ thanh lý tài sản được ghi nhận trong Q1 năm 2022.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ sản lượng, vì nhu cầu sẽ phục hồi khi các hoạt động lễ hội và giải trí trở lại. Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện nhẹ so với năm 2021 khi chi phí liên quan đến sản xuất giảm, do công ty sẽ không còn phát sinh chi phí liên quan như 3 "tại chỗ" như năm 2021.

Lợi nhuận PAN hợp nhất ước tính tăng 64%

LNST hợp nhất và LNST công ty mẹ của PAN năm 2022 ước tính lần lượt đạt 836 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ) và 398 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ). Tăng trưởng được thúc đẩy bởi: (1) hợp nhất nguyên năm của VFG; và (2) tăng trưởng nội tại ở tất cả các mảng hoạt động: giống (tăng 16% so với cùng kỳ), thuốc BVTV (tăng 27% so với cùng kỳ), bánh kẹo (mảng kinh doanh cốt lõi tăng 44% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận bao gồm thanh lý tài sản tăng 500% so với cùng kỳ), hạt & trái cây sấy khô (tăng 37% so với cùng kỳ), nước mắm (tăng 22% so với cùng kỳ), cá tra và ngao (tăng 42% so với cùng kỳ) và tôm (tăng 29% so với cùng kỳ).

Trong quý 1 năm 2022, PAN đạt doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 2,9 nghìn tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ) và 77 tỷ đồng (tăng 245% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 21% và 19% ước tính năm 2022 của chúng tôi. Hầu hết các công ty con đều đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ do nhu cầu phục hồi, giá bán bình quân tăng và thị phần tăng, cụ thể VFG (tăng 38% so với cùng kỳ), NSC (tăng 33% so với cùng kỳ), FMC (tăng 37% so với cùng kỳ), ABT (tăng 109% so với cùng kỳ) và LAF (tăng 38% so với cùng kỳ), ngoại trừ BBC có doanh thu giảm nhẹ 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, BBC đã ghi nhận thu nhập đột biến liên quan đến việc xử lý tài sản, giúp tăng trưởng lợi nhuận 17 lần so với cùng kỳ trong quý 1 năm 2022. Biên lợi nhuận ròng cốt lõi của ABT được cải thiện đáng kể, nhưng lợi nhuận ròng giảm do không ghi nhận cổ tức từ FMC. Biên lợi nhuận ròng giảm đáng kể tại LAF do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh.

Do đó, bức tranh về lợi nhuận lại khá trái chiều, với mức tăng trưởng thu nhập ròng dương tại BBC (17 lần so với cùng kỳ), VFG (tăng 62% so với cùng kỳ), FMC tăng 37% so với cùng kỳ), NSC (tăng 10% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận giảm tại ABT (giảm 54% so với cùng kỳ) và LAF (giảm 20% so với cùng kỳ).