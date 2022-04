PAN Group (PAN) báo lãi 168 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ

Kết quả kỳ này, PAN Group báo lãi sau thuế đạt 168 tỷ đồng, gấp 3,3 lần kỳ trước.

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group - HoSE: PAN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần 2.949 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 699 tỷ tăng từ hợp nhất kết quả kinh doanh của CTCP Khử trùng Việt Nam - VFC (VFG).

Giá vốn hàng bán kỳ này tăng 87%, đạt 2.442 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp đạt 505 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 22% xuống còn 17%.

Kết quả kỳ này, PAN Group báo lãi sau thuế đạt 168 tỷ đồng, gấp 3,3 lần kỳ trước. PAN Group cho biết trong đó có 74 tỷ tăng nhờ khoản thu nhập bất thường do thanh lý tài sản tại công ty con là CTCP Bibica (mã: BBC). Lãi ròng là 77 tỷ đồng.



Nguồn Báo cáo tài chính quý I/2022

So với cùng kỳ 2021, hầu hết các đơn vị có tăng trưởng lớn về doanh thu: VFG (tăng 38%); Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) tăng 38%; Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT) tăng 114%; nhóm Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) – Khang An Foods (KAF) tăng 37%; Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF) tăng 38%.



Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ 2021; trong đó 74 tỷ tăng nhờ khoản thu nhập bất thường do thanh lý tài sản tại Bibica (mã BBC). Nếu loại trừ thu nhập do thanh lý tài sản tại Bibica, mức tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2021 là 87%.

Năm nay, PAN Group mục tiêu đạt doanh thu thuần hợp nhất là 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 755 tỷ đồng. Kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 20,6% và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm 47 tỷ đồng lên dương 2.020 tỷ đồng chủ yếu do trong kỳ doanh nghiệp đã tiến hành bán chứng khoán trong kỳ (doanh nghiệp không thuyết minh).

Về tình hình tài chính, tổng tài sản cuối kỳ là 15.195 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất là 36,5%, giá trị là 5.560 tỷ đồng, tăng 95% so với đầu kỳ.

Tổng giá trị vay ngắn hạn và dài hạn là 5.694 tỷ đồng, chiếm 37% nguồn vốn. Doanh nghiệp vay ngắn hạn từ ngân hàng và vay dài hạn từ trái thiếu. Chi phí lãi vay trong kỳ là 77 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 7.660 tỷ đồng, lãi lũy kế là 944 tỷ đồng.

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ là năm tăng trưởng vượt trội của PAN Group khi nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng tăng cao hậu đại dịch cùng những bất ổn từ chiến sự tại Ukraina. PAN cũng hợp nhất hoàn toàn kết quả kinh doanh của VFG trong khi công ty thành viên này vừa ký kết hợp tác chiến lược và nhận chuyển giao phân phối 2 sản phẩm chủ lực của Syngenta, giúp tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng doanh thu. Ngoài ra, hàng loạt nhà máy mới của FMC, KAF, 584 Nha Trang vừa hoàn thành và đi vào sử dụng cũng là động lực tăng trưởng lớn cho Tập đoàn PAN.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 29/4, cổ phiếu PAN tăng 600 đồng lên 25.650 đồng/cổ phiếu.