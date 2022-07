Cơ Khí An Giang (CKA) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%

Ngày 27/7, Cơ Khí An Giang (CKA) sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 35%.

Công ty CP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) vừa thông báo ngày đăng ký cuối trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35% (1 cổ phiếu nhận được 3.500 đồng). Được biết đây là mức chi cổ tức cao nhất trong các năm gần đây của CKA (năm 2020 đạt 25%, năm 2019 và 2018 đạt 20%).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7. Ngày thanh toán dự kiến vào 12/8.

Với 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ Khí An Giang sẽ chi khoảng 11,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Năm 2022, CKA đặt mục tiêu doanh thu 177 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước; song lợi nhuận sau thuế giảm 9%, còn 15,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 25%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng 15/7, cổ phiếu CKA giao dịch ở giá 38.000 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang có tiền thân là Công ty Cổ phần Cơ khí Tỉnh An Giang được UBND tỉnh An Giang thành lập vào năm 1976. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất chế tạo các loại sản phẩm kim khí, máy móc thiết bị cơ khí. CKA hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2007. Công ty là nhà cung cấp và sản xuất các thiết bị máy móc, công cụ cơ khí phục vụ sản xuất công...