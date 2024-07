Cổ phiếu phân bón bứt phá, VN-Index tăng hơn 10 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7, VN-Index tăng 10,15 điểm lên 1.293,71 điểm, tương ứng tăng 0,79%; HNX-Index tăng 2,51 điểm lên 245,66 điểm.

Sắc xanh áp đảo toàn thị trường với 33 mã tím trần, 480 mã tăng giá, 275 mã giảm giá và 805 mã đứng tham chiếu tại thời điểm kết phiên hôm nay (9/7). Tính riêng rổ VN30 ghi nhận 25 mã tăng và 5 mã giảm.



Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch hôm qua, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 821,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt hơn 21.819,56 tỷ đồng

Kết phiên ngày 9/7, toàn thị trường ngập trong sắc xanh. Ảnh: Vietstock.

Nhóm cổ phiếu ngành sản xuất nhựa - hóa chất (+2,57%) hôm nay dẫn dắt thị trường với động lực chính đến từ 6 mã đóng trần như BFC (+6,93%), CSV (+6,94%), SFG (+6,64%)...Theo sau là cổ phiếu xây dựng (+2,55%), thiết bị điện (+2,33%),...

Đáng chú ý, trong nhóm hóa chất ghi nhận cổ phiếu LAS là tâm điểm hôm nay khi "tím trần" lên mức 28.300 đồng/cổ phiếu (+9,69%). Thanh khoản cũng sôi động với hơn 4 triệu đơn vị được "sang tay". Kết phiên giao dịch, cổ phiếu LAS vẫn dư mua hơn 307.000 đơn vị. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của cổ phiếu phân bón này, trong đó, 2 phiên gần nhất tăng kịch trần.

Đà tăng của cổ phiếu LAS được cho là đến từ kết quả kinh doanh 6 tháng được hé lộ tại Hội nghị sơ kết quý 2, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2024 của LAS. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, ước tính 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của LAS theo giá thực tế đạt 1.831 tỷ đồng, bằng 55% so với kế hoạch năm. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.124 tỷ đồng, bằng 63% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt 105 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch năm.

Quay trở lại phiên giao dịch hôm nay, điểm sáng của thị trường còn đến từ một số cổ phiếu tăng mạnh khác như như HDB, GEX, BSR,..



Nhóm các cổ phiếu như GVR, VCB, BID, VPB là nhóm hỗ trợ cho chỉ số hôm nay với 5,29 điểm tăng. Ngược chiều, VRE, SAB, NVL và HVN, FPT, PLX, LPB là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 1,46 điểm của chỉ số chung.

Về giao dịch của khối ngoại, tại sàn HoSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 610 tỷ đồng, tập trung tại các mã FPT (680 tỷ đồng), MSN (157 tỷ đồng), VRE (93 tỷ đồng)...

Còn trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng gần 6 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (6,52 tỷ đồng), BVS (6,06 tỷ đồng)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên mua với 54% số mã tăng giá và 17% số mã đứng giá.

Theo các chuyên gia Chứng khoán Agribank (Agriseco), trên biểu đồ thị kỹ thuật, VN-Index giao dịch với biên độ hẹp và tạm chưa thể vượt qua được áp lực bán quanh vùng đỉnh trung hạn 1.280-1.300 điểm. Tín hiệu tích cực là thị trường tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ trên đường MA20, giúp chỉ số dần hình thành vùng tích lũy ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia cho rằng, thanh khoản đang cải thiện về mức xấp xỉ bình quân 20 phiên và cầu mua chủ động đã xuất hiện rõ ràng hơn.

Theo đó, Agriseco Research cho rằng thị trường có thể diễn biến Sideway và tạo cân bằng ngắn hạn quanh vùng 1.280 (+/-5) điểm trong các phiên sắp tới. "Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tăng dần tỷ trọng trong các nhịp rung lắc về vùng biên dưới, ưu tiên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền tốt hiện tại như nhóm bán lẻ, thép, phân bón và xuất khẩu (gỗ, dệt may)", trích nhận định của Agriseco.