Chứng khoán

Công ty chứng khoán của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh lãi đột biến

+ aA -
L. Anh
15/10/2025 18:01 GMT +7
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 590 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước từ mức nền thấp của quý III/2024.

Cụ thể, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 137 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ.

Hoạt động cho vay ký quỹ đạt dư nợ đạt 9.137 tỷ đồng, tương ứng tăng 135% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, cao gấp 24 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) với doanh thu 127 tỷ đồng, tăng 64%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHS đạt lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, vượt kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Chứng khoán SHS là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức Bầu Hiển).

Ngoài việc Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất tại SHS (sở hữu 5,58% vốn), Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, cũng là con trai cả của bầu Hiển.

Tính đến tháng 9/2025, SHS có hơn 350 cán bộ nhân viên, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo SHS cho biết sẽ duy trì chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Tham khảo thêm
Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Giá vàng hôm nay mới nhất: Vàng nhẫn vượt 151 triệu/lượng, Ngân hàng Nhà nước đang họp nội dung 'nóng'

Giá vàng hôm nay mới nhất: Vàng nhẫn vượt 151 triệu/lượng, Ngân hàng Nhà nước đang họp nội dung "nóng"

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Tags:

Cùng chuyên mục

Sôi động cùng thị trường, loạt công ty chứng khoán lãi đậm trong quý III

Sôi động cùng thị trường, loạt công ty chứng khoán lãi đậm trong quý III

Một công ty chứng khoán đạt gần 90% kế hoạch lãi năm sau 9 tháng

Một công ty chứng khoán đạt gần 90% kế hoạch lãi năm sau 9 tháng

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi: Lãnh đạo Nasdaq nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi: Lãnh đạo Nasdaq nói gì?

Trước thềm IPO, VPBanks báo lãi kỷ lục gấp gần 4 lần cùng kỳ

Trước thềm IPO, VPBanks báo lãi kỷ lục gấp gần 4 lần cùng kỳ

Điểm mặt các tác động tích cực khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Điểm mặt các tác động tích cực khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Cùng chuyên mục

Sôi động cùng thị trường, loạt công ty chứng khoán lãi đậm trong quý III

Sôi động cùng thị trường, loạt công ty chứng khoán lãi đậm trong quý III

Một công ty chứng khoán đạt gần 90% kế hoạch lãi năm sau 9 tháng

Một công ty chứng khoán đạt gần 90% kế hoạch lãi năm sau 9 tháng

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi: Lãnh đạo Nasdaq nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi: Lãnh đạo Nasdaq nói gì?