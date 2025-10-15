Công ty chứng khoán của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh lãi đột biến

Cụ thể, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 137 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ.

Hoạt động cho vay ký quỹ đạt dư nợ đạt 9.137 tỷ đồng, tương ứng tăng 135% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, cao gấp 24 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) với doanh thu 127 tỷ đồng, tăng 64%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHS đạt lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, vượt kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Chứng khoán SHS là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức Bầu Hiển).

Ngoài việc Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất tại SHS (sở hữu 5,58% vốn), Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, cũng là con trai cả của bầu Hiển.



Tính đến tháng 9/2025, SHS có hơn 350 cán bộ nhân viên, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo SHS cho biết sẽ duy trì chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).