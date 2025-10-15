Giá vàng hôm nay mới nhất "nóng" chưa từng có

Giá vàng hôm nay mới nhất đối với vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay mới nhất (chiều ngày 15/10). Nguồn: giavang.org.

Đây cũng là giá niêm yết vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý, Mi Hồng.

So với sáng nay, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua bán được nới rộng từ 1,5 triệu đồng lên mức 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại Phú Quý, so với thời điểm sáng nay, giá vàng hôm nay mới nhất đối với vàng miếng SJC tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và 1,9 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch hai chiều mua bán được thu hẹp từ 2,6 triệu đồng/lượng về mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 148,5 – 151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 4,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở nới rộng lên 3 triệu đồng.

Còn giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước tọa đàm về sàn giao dịch vàng

Trong bối cảnh thị trường vàng đang "nóng", tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước chiều nay (15/10) diễn ra tọa đàm về thành lập Sàn Giao dịch vàng tại Việt Nam. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Với sự điều hành kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt kể từ khi ban hành Nghị định 24, hoạt động quản lý thị trường vàng đã từng bước đi vào khuôn khổ, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, củng cố niềm tin của người dân đối với đồng Việt Nam.

Vàng nhẫn vượt 151 triệu/lượng, Ngân hàng Nhà nước đang họp nội dung "nóng"

Trong bối cảnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30 tháng 5 năm 2025 về cơ chế chính sách phát huy hiệu quả thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232 ngày 26 tháng 8, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã khẩn trương ban hành Thông tư số 34 ngày 9 tháng 10 năm 2025 để hướng dẫn một số điều Nghị định 24 và Nghị định 232. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nhập khẩu vàng, sản xuất vàng và kinh doanh mua bán vàng trong nước.

Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu và thành lập sàn giao dịch vàng là một chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, nhằm góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng, hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường vàng.

Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Dữ liệu từ sàn vàng khi được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một thông tin quan trọng, hữu ích, hỗ trợ công tác hoạch định chính sách.

"Ngân hàng Nhà nước rất mong tiếp nhận được những ý kiến thẳng thắn, đa chiều, có tính thực tiễn cao từ các bộ, ngành, cơ quan, các chuyên gia, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp để từ đó hoàn thiện phương án nghiên cứu trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới", Phó Thống đốc nhấn mạnh và thông tin thêm, dự thảo thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ trình Chính phủ trong tháng 10 này.



Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Đào Xuân Tuấn thông tin, về lộ trình và thời gian thí điểm, Ngân hàng Nhà nước định hướng chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (Trước mắt): Làm sàn giao dịch vàng vật chất.

Giai đoạn 2: Chuyển sang thêm các sản phẩm phái sinh (tài khoản vàng, giao dịch kỳ hạn, sản phẩm phái sinh khác), trên cơ sở hoạt động và kết quả của giao dịch vàng vật chất.

Giai đoạn 3: Khi thể chế của giai đoạn 2 đã có, có thể làm sàn giao dịch vàng tập trung, hiện đại theo thông lệ quốc tế.

Ông Tuấn nhấn mạnh, việc thí điểm này rất linh hoạt, đảm bảo có thể chuyển sang áp dụng/ứng dụng ngay cho các giai đoạn tiếp theo khi giai đoạn hiện tại đã thực hiện chín muồi hoặc có bước chuyển.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cũng lưu ý quan trọng, trong thời gian thí điểm, chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế. Đây là một điều kiện tiên quyết vì chúng ta chưa tự do hóa về giao dịch ngoại tệ và đang kiểm soát tỷ giá USD/VND. Hạn chế liên thông này là yếu tố cần phải đáp ứng, đi cùng lộ trình tự do hóa về ngoại tệ.