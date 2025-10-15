Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Ngày 15/10, UBND TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi, GRDP 9 tháng đầu năm ước tăng 9,83%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu khu vực Trung Trung Bộ. Tuy vậy, quá trình phát triển vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong lĩnh vực đầu tư công, xây dựng, sản xuất và chăn nuôi.

Cụ thể, trong 9 tháng, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,54%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,82%; dịch vụ tăng 10,76%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với hơn 14,4 triệu lượt khách, tăng 22,3%; khách quốc tế đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 27,4%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IPP) ước tăng 10,51%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 7.677,3 triệu USD, tăng 12,7%. GRDP theo giá hiện hành ước đạt 228,8 nghìn tỷ đồng, phản ánh sức bật của nền kinh tế thành phố trong giai đoạn phục hồi.

Kinh tế Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 9,83%. Ảnh: D.B

UBND TP cho biết, trong bối cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường vật liệu xây dựng biến động mạnh khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về chi phí, kéo chậm tiến độ các công trình trọng điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.760 tỷ đồng, bằng 46,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số dự án lớn đang được tập trung tháo gỡ như Cảng Liên Chiểu, các tuyến đường ven biển, dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, dự án giao thông ngầm và hệ thống giám sát giao thông thông minh.

Ngoài ra, nhiều xã, phường đang gặp vướng mắc trong việc xác định đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án thuộc thẩm quyền UBND xã, phường theo quy định mới, khiến công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện còn chậm. Một số phòng chuyên môn tại địa phương chưa đảm bảo năng lực và nhân sự để thực hiện.

Cạnh đó, TP cũng ghi nhận nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Giá cả vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí sản xuất lớn khiến doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể trong 9 tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ, cho thấy áp lực cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế.

UBND TP Đà Nẵng nhận định, bức tranh kinh tế hiện nay “vừa mang sắc thái khởi sắc, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, phù hợp với thực tiễn nhằm ổn định và phát triển bền vững”.

Theo kịch bản quý IV/2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,0–10,5%. Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

UBND thành phố nhấn mạnh sẽ tiếp tục rà soát, phân tích nguyên nhân tác động đến thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 đạt trên 55.000 tỷ đồng; tăng cường giải pháp kiểm soát giá cả, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian cuối năm.