Công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Pan - Lafooco thế chấp trụ sở và loạt tài sản để vay ngân hàng

Lafooco đã phải dùng trụ sở chính và tài sản gắn liền với thửa đất thuộc chi nhánh của công ty - Nhà máy Lafooco để đảm bảo cho khoản vay hơn 26 tỷ đồng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco; HoSE: LAF) đã công bố cáo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần đạt 211,1 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 58% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp giải trình do trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm; giá bán và biên lợi nhuận của một số sản phẩm tiêu thụ tăng dẫn đến lãi tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Lafooco ở mức 334,2 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với đầu năm và chủ yếu là tài sản ngắn hạn (235,4 tỷ đồng).

Thuyết minh cho thấy, Lafooco có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 28 tỷ đồng, trong đó, phải thu từ các bên liên quan ghi nhận 18,2 triệu đồng. Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2024 ghi nhận một phần khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng này đã được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Ngoài ra, BCTC soát xét cho thấy, Lafooco đã thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất ở Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. BCTC cho thấy, thửa đất tại số 81B Quốc lộ 62 hiện là trụ sở đăng ký của Lafooco.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho giá 185,8 tỷ đồng (tương ứng 55% tổng tài sản), chủ yếu là nguyên vật liệu (101,3 tỷ đồng), thành phẩm (63,2 tỷ đồng),... Tuy nhiên, giá trị hàng tồn kho tương ứng với số dư cấp tín dụng còn lại cũng đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trích thuyết minh BCTC soát xét bán niên năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng dư nợ vay của Lafooco là 101,8 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và toàn bộ là vay ngắn hạn. Trong đó, vay Ngân hàng Vietcombank (64,3 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (26,7 tỷ đồng) và Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (10,8 tỷ đồng).



Thuyết minh chi tiết, khoản vay với Vietcombank được bảo đảm bằng máy móc thiết bị, hàng tồn kho, hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ, khoản thu phát sinh từ các hợp đồng thương mại của khách hàng với giá trị tối thiểu bằng số dư cấp tín dụng ngắn hạn của công ty tại Vietcombank.

Còn khoản vay tại VietinBank được bảo đảm bằng một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị tại số 81B, Quốc lộ 62, TP. Tân An (tỉnh Long An) - trụ sở đăng ký của công ty.

Ngoài ra, còn có tài sản gắn liền trên đất tại Lô I.1, đường số 1, cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Bình Nhơn, TP. Tân An (tỉnh Long An). Đây được biết là chi nhánh của CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An - Nhà máy Lafoooco. Số dư tín dụng cũng được đảm bảo bằng hàng tồn kho luân chuyển và khoản phải thu khách hàng.

Tại ngày 9/8/2024, Lafooco có vốn điều lệ 147,28 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn PAN (The Pan Group) là cổ đông lớn nhất - công ty mẹ tối cao, sở hữu 80,52% vốn điều lệ. Các cổ đông khác sở hữu 19,48% vốn.

Thu nhập của lãnh đạo tăng vọt

Đáng chú ý, thu nhập của ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT Lafooco kỳ này là 255 triệu đồng, gấp 4,25 lần cùng kỳ. Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Hạnh Linh - Thành viên HĐQT tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ, lên 155 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Phan Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cũng gấp 1,55 lần, vượt 1,1 tỷ đồng.

Trích BCTC soát xét bán niên năm 2024.

Hoặc như bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ - Phó Tổng Giám đốc ghi nhận doanh thu tăng 38% lên 571,7 triệu đồng. Ông Dư Trường Linh - Kế toán trưởng có thu nhập 383,9 triệu đồng, tăng 24% so với kỳ trước.