Phát triển Thành Đạt (DTD): Lợi nhuận quý II giảm sút, 6 tháng tăng 225% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II/2023, Phát triển Thành Đạt ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 133,9 tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận 83,3 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ.



Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Ảnh: BCTC quý II/2023.

Cơ cấu doanh thu kỳ này cho thấy, doanh thu từ họat động cho thuê cơ sở hạ tầng và quản lý giảm 56% còn 76,8 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận 174,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý này tăng 246,8% lên hơn 6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận 1,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm còn 2 triệu đồng, cùng kỳ ở mức 1,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng quý II tăng nhẹ lên 198,5 triệu đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 84,7% còn gần 3,1 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Kết thúc quý II/2023, do doanh thu hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng giảm sút, Phát triển Thành Đạt báo lãi trước thuế gần 53,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 41,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,1% và 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Phát triển Thành Đạt ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 592 tỷ đồng, tăng 97,9% so với cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 299,1 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 6,7 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ.

Phát triển Thành Đạt báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm hơn 301,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 239,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 225% và 224% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, Phát triển Thành Đạt ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.207,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so với số đầu năm. Tài sản dài hạn giảm 9,3% còn 1.279 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn hơn 444,3 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang các dự án. Trong đó, nổi bật là Dự án xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Đồng Văn III (342,4 tỷ đồng), Dự án Cảng Yên Lệnh (99,2 tỷ đồng) …

Tài sản ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ đồng lên 928,3 tỷ đồng. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 689,3 tỷ đồng, tăng 79,6% so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 40,5% lên gần 141,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 25% còn 86,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, danh sách nợ xấu của Phát triển Thành Đạt tổng cộng hơn 39,8 tỷ đồng, trong đó, hơn 37 tỷ đồng đến từ Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.

Về cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, Phát triển Thành Đạt có hơn 636,3 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 39 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam (nắm giữ 39% sở hữu công ty).

Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Phát triển Thành Đạt là 1.058,2 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 24 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 479,2 tỷ đồng, tăng nhự 2% so với đầu năm. Nợ dài hạn gần 579 tỷ đồng, giảm 5,4% so với đầu năm.

Phát triển Thành Đạt ghi nhận 44,2 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính, giảm 25,5% so với số đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 34,5 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 9,7 tỷ đồng.