Cuộc chiến "streaming" khiến các công ty truyền thông chi hơn 100 tỷ USD cho nội dung mới

Lo ngại về việc khó thu hút người xem mới trong năm 2022, các tập đoàn đã có kế hoạch chi mạnh tay để sản xuất các nội dung mới

Tám tập đoàn truyền thông hàng đầu Hoa Kỳ có kế hoạch chi ít nhất 115 tỷ USD cho các bộ phim và những "show" truyền hình mới vào năm 2022. Đây là biện pháp nhằm theo đuổi hoạt động kinh doanh truyền phát trực tuyến (streaming), phân khúc mà phần lớn các tập đoàn đều đang hứng chịu cảnh thua lỗ.



Các khoản đầu tư được lên kế hoạch vì các tập đoàn lo ngại rằng sẽ khó hút được khách hàng mới vào năm 2022 sau khi đại dịch tăng trưởng mạnh trong 2 năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, vẫn còn giải pháp khác cho các họ là rời bỏ cơn sốt "streaming".

Nói về cạnh tranh trong lĩnh vực phát trực tuyến, nhà phân tích truyền thông Michael Nathanson của công ty nghiên cứu MoffettNathanson cho biết: "Không còn đường lui. Cách duy nhất để cạnh tranh là chi ngày càng nhiều tiền hơn vào nội dung cao cấp".

Khi chứng kiến các tính toán chi tiêu theo kế hoạch dựa trên các tiết lộ của công ty và báo cáo của các nhà phân tích, một giám đốc điều hành giải trí đã nói điều này là "cực kỳ khó tưởng tượng".

Trong năm 2020, Netflix đã mất 31% thị phần streaming vào tay các đối thủ.

Hầu hết các công ty bao gồm Walt Disney, Comcast, WarnerMedia và Amazon đều đang tính toán để bù lỗ cho các đơn vị phát trực tuyến của họ. Bao gồm cả quyền thể thao, ước tính tổng chi tiêu tăng lên khoảng 140 tỷ USD.

Theo đánh giá của Morgan Stanley, đầu tư của Disney vào nội dung phát trực tuyến có thể sẽ tăng 35-40% vào năm 2022. Chi tiêu của công ty cho tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình mới dự kiến sẽ đạt 23 tỷ USD. Con số này tăng lên 33 tỷ USD bao gồm cả bản quyền thể thao - tăng 32% so với tổng chi tiêu cho nội dung vào năm 2021 và 65% so với năm 2020.

Trong số các chương trình nổi bật của Disney cho năm 2022 là làm lại phim Pinocchio với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Tom Hanks, phần mới của loạt phim Cars và Obi-Wan Kenobi với sự tham gia của Ewan McGregor. Các công ty Netflix, ViacomCBS, Fox và Apple cũng có ý định chi thêm hàng tỷ USD để sản xuất nội dung.

John Sloss, đối tác tại công ty luật Sloss Eckhouse Dasti Haynes và là người đứng đầu Cinetic Media, một cơ quan tư vấn và quản lý tài năng, cho biết: "Câu chuyện thực sự trong năm 2022 là số tiền đã được phân bổ cho các nền tảng nội dung. Đó là điều cực kỳ khó tưởng tượng".

Tăng trưởng người đăng ký đã chậm lại đối với dịch vụ phát trực tuyến Netflix, Disney's Disney + và những dịch vụ khác trong vài quý qua. Các giám đốc điều hành của Netflix đã đổ lỗi cho điều này là do lịch trình lập trình yếu hơn do sự chậm trễ sản xuất liên quan đến coronavirus, một vấn đề gây khó khăn cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Nhưng thực tế là ngay cả những công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp cũng phải đầu tư mạnh mẽ để tạo ra các chương trình và bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh. Điều này đã khiến một số nhà đầu tư đặt câu hỏi là liệu "streaming" có phải là một lĩnh vực kinh doanh tốt hay không?

Netflix dự kiến sẽ chi hơn 17 tỷ USD cho nội dung trong năm tới - tăng 25% so với năm 2021 và 57% so với số 10,8 tỷ USD đã chi vào năm 2020. Công ty dự kiến khoản đầu tư sẽ hòa vốn và trở thành dòng tiền tự do dương trong năm 2022.

Tuna Amobi, nhà phân tích cổ phần giải trí và truyền thông cao cấp tại công ty nghiên cứu CFRA cho biết: "Đây sẽ là một cột mốc quan trọng đối với Netflix" nếu họ đạt được những mục tiêu đó. Năm 2020, Netflix đã mất tới 31% thị phần streaming cho các đối thủ.

Tuy nhiên, theo Morgan Stanley, với các công ty truyền thông truyền thống hơn, việc chuyển đổi từ truyền hình và phim truyền thống sang phát trực tuyến "đã làm suy yếu đáng kể tỷ suất lợi nhuận".

Các nhà phân tích của ngân hàng cho biết: "Thị trường ngày càng lo ngại rằng không 'món kếch xù' nào ở cuối cầu vồng".

Chi phí đã tăng trên diện rộng khi các công ty giải trí và công nghệ lớn nhất gấp rút sản xuất nhiều chương trình hơn để cung cấp cho các dịch vụ phát trực tuyến của họ. Việc tìm kiếm địa điểm để quay phim ở Los Angeles đã trở nên khó khăn hơn. Các địa điểm quay phim trước đây có hình thức bất động sản, đã thu hút các khoản đầu tư từ các quỹ đầu tư tư nhân Blackstone và TPG.

Christine McCarthy, giám đốc tài chính của Disney, nói với các nhà đầu tư vào tháng trước: "Vì chỉ là cạnh tranh để tìm kiếm tài năng, đối với tất cả mọi thứ liên quan đến sản xuất, chi phí nội dung đã tăng lên đáng kể".