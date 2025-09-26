Tham gia mở sàn giao dịch tài sản số, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng khẳng định SSI 'không được tụt hậu'

Chiều ngày 25/9/2025, tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP. HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua).

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi phát hành thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Toàn cảnh đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, CTCP Chứng khoán SSI cho biết, 8 tháng đầu năm 2025, TTCK Việt Nam ghi nhận nhiều biến động trái chiều, đặc biệt là xu hướng thị trường xoay quanh thông tin về thuế quan.

Dù khởi đầu quý 2/2025 khá tiêu cực sau thông báo về mức thuế đối ứng mà Hoa Kỳ áp dụng cho Việt Nam, song khi hai bên thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại, thị trường đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Kết thúc tháng 8/2025, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.682 điểm, vượt qua mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022 và tăng trưởng 32,8% so với thời điểm đầu năm 2025.

Trước đó, Chứng khoán SSI cũng đã chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.



Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này, nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (vốn điều lệ tính đến 30/8/2025).



SSI dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

SSI không được tụt hậu ở bất cứ lĩnh vực tài chính nào mới

Tại đại hội, trả lời chất vấn cổ đông liên quan đến tham gia mở sàn giao dịch tài sản số, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết SSI là công ty tài chính hàng đầu. Do đó, SSI không được tụt hậu ở bất cứ lĩnh vực tài chính gì mới, như tài sản số.

Tuy vậy, ông Hưng cũng thẳng thắn, làm gì thì cũng tính đến mặt kinh doanh, nghĩa là hiệu quả, an toàn, bảo toàn vốn. Tài sản số là một cơ hội hấp dẫn, kết hợp giữa tài chính truyền thống và công nghệ. Đây là lĩnh vực được giới trẻ quan tâm. Chính phủ, Nhà nước đều ủng hộ việc phát triển tài sản số.

Ông Hưng cũng thông tin, hiện SSI chưa quyết định cụ thể về việc sẽ thành lập sàn giao dịch tài sản số qua pháp nhân nào. Song lãnh đạo SSI khẳng định SSI luôn đóng vai trò chi phối. Pháp nhân cần đảm bảo nhiều yếu tố, bao gồm vốn 10.000 tỷ đồng, và phải kinh doanh hiệu quả.

Hiện tại, có hai thị trường đang nằm trong danh sách chờ được nâng hạng gồm: Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi hạng 2, và Hy Lạp có khả năng được nâng hạng từ thị trường mới nổi tiến lên thị trường phát triển.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI.

Đề cập tiến trình nâng hạng, người đứng đầu SSI ông Nguyễn Duy Hưng nhìn nhận FTSE nâng hạng không phải là một phép màu và cho biết nhiều người có cảm giác rằng khi được nâng hạng, thị trường sẽ bùng nổ.

Tuy nhiên, thực tế việc nâng hạng giống như một "giấy chứng nhận" rằng thị trường Việt Nam đã tiến một bước dài để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Thị trường trước và sau ngày công bố nâng hạng không phải là hai thị trường khác nhau. Việc được nâng hạng là do chúng ta đã làm tốt tất cả các bước và đáp ứng được các tiêu chuẩn của tổ chức xếp hạng. Do đó, ngày công bố chỉ có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn chứ không có nghĩa là thị trường tốt hơn hẳn so với ngày hôm trước, vì các điều kiện tốt đã tồn tại từ trước rồi, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng nhận xét. Khi có thêm giấy chứng nhận thì thị trường sẽ gia tăng niềm tin và nhà đầu tư ngoại có thêm cớ để tăng tỷ trọng đầu tư.

Theo đó, kết quả đánh giá nâng hạng giống như bác sĩ đưa ra báo cáo về sức khỏe, là báo cáo về thực trạng thị trường. "Với những gì đang diễn ra thì tôi tự tin là thị trường sẽ được nâng hạng vào đầu tháng 10, khả năng trên 90%", ông Hưng nhận định.

Sau nâng hạng không phải là xong mà vẫn còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Còn rất nhiều thứ phải làm chứ không phải chỉ nâng hạng FTSE.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SSI đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 54% kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông tháng 4 vừa qua. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của SSI tăng 13,1% so với quý 1, tích cực trên tất cả các phân khúc (đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư).



Thị phần môi giới của SSI tăng trưởng trên cả 3 sàn, trong đó, thị phần trên HOSE tăng trưởng cao nhất 9 quý, đạt 10.85%. Vay ký quỹ quý 2/2025 đạt mức kỷ lục 33,1 nghìn tỷ đồng (tăng 22,0% so với cùng kỳ quý trước, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước), thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu cho vay ký quỹ 6 tháng 2025 (1,5 nghìn tỷ đồng).

