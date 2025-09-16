FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

Theo hợp đồng, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Là đối tác chiến lược, FPT sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối, đồng thời đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa.

Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô lớn hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức…

Cập nhật mới nhất về tình hình kinh doanh, 8 tháng đầu năm, doanh thu của FPT đạt 43.818 tỷ đồng, lãi trước thuế 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.939 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 25.970 tỷ đồng, tăng 12%. Tập đoàn cũng thông tin thêm ngoài việc ký thành công hợp đồng trị giá hơn 250 triệu USD với một tập đoàn năng lượng châu Á, FPT đã ký thêm một thỏa thuận hợp tác tại khu vực châu Á– Thái Bình Dương với kỳ vọng mang lại cơ hội hợp tác hơn 30 triệu USD.

Ở mảng viễn thông, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt đạt 12,3% và 19,9%.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 22.437 tỷ đồng 8 tháng, tương đương với mức tăng 12,6%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tăng trưởng 27,2%, đạt doanh thu 9.893 tỷ đồng.

FPT cho biết đã ghi nhận tâm lý tích cực hơn trong các cuộc trao đổi, hợp tác với khách hàng và kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025.

