Doanh nghiệp

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

L. Anh
16/09/2025 09:42 GMT +7
CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD tập đoàn năng lượng châu Á. Đây cũng là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

Theo hợp đồng, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Là đối tác chiến lược, FPT sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối, đồng thời đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa. 

Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô lớn hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức… 

Cập nhật mới nhất về tình hình kinh doanh, 8 tháng đầu năm, doanh thu của FPT đạt 43.818 tỷ đồng, lãi trước thuế 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.939 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 25.970 tỷ đồng, tăng 12%. Tập đoàn cũng thông tin thêm ngoài việc ký thành công hợp đồng trị giá hơn 250 triệu USD với một tập đoàn năng lượng châu Á, FPT đã ký thêm một thỏa thuận hợp tác tại khu vực châu Á– Thái Bình Dương với kỳ vọng mang lại cơ hội hợp tác hơn 30 triệu USD.

Ở mảng viễn thông, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt đạt 12,3% và 19,9%.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 22.437 tỷ đồng 8 tháng, tương đương với mức tăng 12,6%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tăng trưởng 27,2%, đạt doanh thu 9.893 tỷ đồng.

FPT cho biết đã ghi nhận tâm lý tích cực hơn trong các cuộc trao đổi, hợp tác với khách hàng và kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 25.970 tỷ đồng, tăng 12%. Tập đoàn cũng thông tin thêm ngoài việc ký thành công hợp đồng trị giá hơn 250 triệu USD với một tập đoàn năng lượng châu Á, FPT đã ký thêm một thỏa thuận hợp tác tại khu vực châu Á– Thái Bình Dương với kỳ vọng mang lại cơ hội hợp tác hơn 30 triệu USD.

Ở mảng viễn thông, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt đạt 12,3% và 19,9%.

Tham khảo thêm
Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed

Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Sắc xanh ngập tràn, xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng mới

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Sắc xanh ngập tràn, xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng mới

Tags:

Cùng chuyên mục

'Bước chân di sản': Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

"Bước chân di sản": Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

TP.Huế khai mạc tháng giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

TP.Huế khai mạc tháng giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

Mức lương Chủ tịch của 7 Công ty có 100% vốn nhà nước ở Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Mức lương Chủ tịch của 7 Công ty có 100% vốn nhà nước ở Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO tối đa 30 triệu cp, giá tối thiểu 11.887 đồng/cp

Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO tối đa 30 triệu cp, giá tối thiểu 11.887 đồng/cp

Tổ chức đoàn tàu Hải Dương - Hải Phòng đưa đón cán bộ, công chức đi làm vé có giá lượt 55.000/vé

Tổ chức đoàn tàu Hải Dương - Hải Phòng đưa đón cán bộ, công chức đi làm vé có giá lượt 55.000/vé

Công nghệ HTecom bị “bêu tên” chậm đóng bảo hiểm xã hội

Công nghệ HTecom bị “bêu tên” chậm đóng bảo hiểm xã hội

Cùng chuyên mục

'Bước chân di sản': Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

"Bước chân di sản": Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

TP.Huế khai mạc tháng giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

TP.Huế khai mạc tháng giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

Mức lương Chủ tịch của 7 Công ty có 100% vốn nhà nước ở Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Mức lương Chủ tịch của 7 Công ty có 100% vốn nhà nước ở Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO tối đa 30 triệu cp, giá tối thiểu 11.887 đồng/cp

Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO tối đa 30 triệu cp, giá tối thiểu 11.887 đồng/cp