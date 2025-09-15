VPBankS 'chốt' chiến lược tham gia thị trường tài sản số, mục tiêu lãi 17.500 tỷ năm 2030

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố Nghị quyết thông qua chiến lược và mục tiêu, định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với 10 điểm nhấn quan trọng.

Tham vọng với thị trường tài sản số

Cụ thể, VPBankS đề ra 10 chiến lược phát triển trung hạn, bao gồm nâng cấp nền tảng giao dịch số tích hợp AI thông minh; xây dựng chuỗi giá trị thị trường vốn nợ (DCM) liền mạch với công nghệ blockchain; phát triển chuỗi giá trị cho thị trường vốn chủ sở hữu (ECM); tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI; xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện; tối ưu hóa huy động vốn và kinh doanh chênh lệch lãi suất; đa dạng hóa thu nhập thông qua công ty quản lý quỹ; phát triển nền tảng blockchain và sàn tài sản mã hóa; tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ và tài chính quốc tế; hoàn thiện chiến lược đầu tư tự doanh ứng dụng AI.

Như vậy, hầu hết các định hướng đề ra có liên quan đến việc ứng dụng AI, blockchain. Đáng chú ý phải kể đến việc phát triển sàn tài sản mã hóa.

Cụ thể, Công ty sẽ hợp tác cùng VPBank và đối tác trong quá trình xây dựng nền tảng blockchain, tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời xem xét đầu tư chiến lược vào nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending), sàn giao dịch hàng hóa.



Chiến lược của Công ty đưa ra trong bối cảnh Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/09/2025, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.



Trước đó, nhiều ông lớn trong ngành cũng đã cho thấy tham vọng trong cuộc đua mở sàn, kể đến Chứng khoán SSI, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hay gần đây nhất là Chứng khoán VIX.

Nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phát triển và nâng cấp nền tảng app cùng website giao dịch chứng khoán, tích hợp trợ lý ảo dựa trên AI và hệ thống giao dịch thông minh được điều khiển bởi AI cùng các bot thông minh.



Trên thị trường, AI đang từng bước thay đổi diện mạo ngành chứng khoán Việt Nam. Một loạt công ty khác cũng đã đưa chatbot AI vào vận hành như Dolphin AI của MBS, Ensa của DNSE, Mập Thông Thái của TCBS, hiDragon của VDSC…

Mục tiêu chiếm 10% thị phần môi giới vào năm 2030, lợi nhuận gấp 4 lần

VPBankS đề ra mục tiêu kinh doanh và tài chính cho giai đoạn đến năm 2030. trong đó, cho năm 2025, VPBankS đặt chỉ tiêu thị phần môi giới chứng khoán đạt 2,9%, phái sinh 3,5%, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng 10,2%, cho vay ký quỹ 10%. Đến năm 2030, các con số này đều tăng mạnh, lần lượt đạt 10%, 20%, 18,5% và 15%.

Riêng chỉ tiêu hiệu suất đầu tư ECM và trái phiếu doanh nghiệp năm 2030 thấp hơn so với 2025.

Trích Nghị quyết HĐQT của VPBankS.

Về mục tiêu tài chính, VPBankS cũng kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trong các năm tới. Trong đó, tổng doanh thu đạt 7.177 tỷ đồng và 4.450 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2025.

Đến năm 2030, dự kiến tổng doanh thu tăng trưởng lên mức 29.051 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế cũng tiến lên 17.520 tỷ đồng.

Như vậy, các con số đề ra cho thấy VPBankS kỳ vọng từ năm 2025 đến 2030, doanh thu và lợi đều tăng trưởng lên mức gấp 4 lần.

VPBankS cũng đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025, với doanh thu tăng 58% và lợi nhuận 122% so với kế hoạch cũ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Về cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác tiếp tục là trọng tâm, với kỳ vọng mang về hơn 3,7 nghìn tỷ đồng, tăng 68%; doanh thu chứng khoán niêm yết gần 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; doanh thu tư vấn phát hành trái phiếu gần 843 tỷ đồng, qua đó trở thành mảng được điều chỉnh tăng mạnh nhất khi gấp đến 4 lần kế hoạch cũ.

Trong nửa đầu năm 2025, Công ty lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với nửa đầu năm trước. Với kết quả này, VPBankS đã thực hiện 20% kế hoạch mới. Sau cùng, Công ty lãi sau thuế gần 722 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trưởng 80%.



Trong một diễn biến khác gần đây, ĐHĐCĐ VPBankS thông qua phương án IPO tối đa 375 triệu cp, tương ứng 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến sau thương vụ, Công ty sẽ tăng vốn từ 15 nghìn tỷ đồng lên tối đa 18,75 nghìn tỷ đồng.



Công ty dự kiến triển khai chào bán trong giai đoạn quý 3/2025 - quý 2/2026. Về phương án sử dụng vốn, Công ty xác định sử dụng 70% để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác; 30% bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán. Toàn bộ tiền thu về sẽ được giải ngân trong quý 4/2025 và năm 2026.



