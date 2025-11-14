Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp miền núi để giữ lao động địa phương

Ngày 14/11, Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, đã có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri liên quan cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tại các xã miền núi trên địa bàn TP.

Theo tổng hợp ý kiến gửi đến Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố, cử tri Al. T. (xã Tây Giang) cùng cử tri các xã Bến Giằng, Bến Hiên kiến nghị TP xem xét xây dựng cơ chế khuyến khích và bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại khu vực miền núi.

Cử tri cho rằng việc đầu tư này sẽ thu hút doanh nghiệp đến sản xuất, đồng thời giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, hạn chế tình trạng người dân rời quê đi làm ăn xa.

Trả lời nội dung trên, Sở Công Thương cho biết việc đầu tư hạ tầng CCN được thực hiện theo Nghị định 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển CCN. Các CCN tại khu vực Quảng Nam cũ muốn triển khai phải nằm trong Phụ lục IV Phương án phát triển CCN tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kèm theo Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Việc lựa chọn, hồ sơ và trình tự thành lập CCN được áp dụng theo Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 32/2024/NĐ-CP. Trường hợp địa phương có CCN đã thành lập hoặc có nhu cầu thành lập mới, mở rộng, thì tỷ lệ lấp đầy trung bình phải đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê không vượt quá 100 ha.

"CCN chỉ được đầu tư hạ tầng sau khi thành lập và được UBND thành phố giao quyền chủ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị sự nghiệp", Sở Công Thương thông tin.

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư, Sở Công Thương cho biết, các CCN có diện tích trên 5 ha tại các xã Tây Giang, Hùng Sơn, Bến Giằng, Bến Hiên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cụ thể: Trường hợp doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng/CCN.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp cấp xã làm chủ đầu tư, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng và 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa, thu gom – xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, cấp nước, đường giao thông nội bộ). Mức hỗ trợ tối đa 25 tỷ đồng/CCN.

Mỗi xã miền núi được hỗ trợ tối đa 2 CCN và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất đạt trên 50% tỷ lệ lấp đầy.

Sở Công Thương khẳng định các quy định hiện hành đã quy định rõ cơ chế hỗ trợ, địa phương có nhu cầu cần triển khai trình tự theo quy định để được xem xét đầu tư.