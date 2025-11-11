Nhịp sống miền Trung

Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

+ aA -
Sông Hương
11/11/2025 15:37 GMT +7
Trong những ngày cuối tháng 10/2025, những trận mưa lũ lịch sử đã gây ra ngập lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, nhất là thành phố Huế, ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, nhân viên Công ty Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Bảo hiểm Agribank đã nhanh chóng tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đại lý viên Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Theo đó, ngày 11/11, ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank (ABIC) đã đến thăm, chia sẻ và động viên các cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố Huế.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế, cũng như những ảnh hưởng của cán bộ, nhân viên của chi nhánh. Ảnh: S.H.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ những khó khăn mà cán bộ và gia đình đang gặp phải, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể chi nhánh trong thời gian qua.

Ông Trần Ngọc Tứ – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm Agribank. Ảnh: S.H.

Ông Tuấn mong muốn toàn thể cán bộ Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và công tác, góp phần cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (ngoài cùng, bên trái) – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn và tặng quà cho cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Ảnh: S.H.

Đại diện công ty, ông Trần Ngọc Tứ – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Bảo hiểm Agribank đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia trong toàn hệ thống, tiếp thêm động lực để cán bộ, nhân viên chi nhánh vượt qua khó khăn, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Chi Nhánh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Bắc Quảng Bình.

Tham khảo thêm
Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025

Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025

Agribank hỗ trợ 7 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ

Agribank hỗ trợ 7 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Agribank cùng nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất, làm giàu từ sầu riêng, cà phê

Agribank cùng nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất, làm giàu từ sầu riêng, cà phê

Tags:

Cùng chuyên mục

Nóng: Huế xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án cụm bến cảng hơn 6.445 tỷ đồng

Nóng: Huế xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án cụm bến cảng hơn 6.445 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Xe ô tô “chen chân” học sinh từ sân trường ra cổng giờ tan học, Chủ tịch phường chỉ đạo “nóng”

Quảng Ngãi: Xe ô tô “chen chân” học sinh từ sân trường ra cổng giờ tan học, Chủ tịch phường chỉ đạo “nóng”

Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

Đà Nẵng: Đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Đà Nẵng: Đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại dự án trường nội trú liên cấp

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại dự án trường nội trú liên cấp

Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam chia sẻ cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam chia sẻ cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Cùng chuyên mục

Nóng: Huế xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án cụm bến cảng hơn 6.445 tỷ đồng

Nóng: Huế xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án cụm bến cảng hơn 6.445 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Xe ô tô “chen chân” học sinh từ sân trường ra cổng giờ tan học, Chủ tịch phường chỉ đạo “nóng”

Quảng Ngãi: Xe ô tô “chen chân” học sinh từ sân trường ra cổng giờ tan học, Chủ tịch phường chỉ đạo “nóng”

Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

Đà Nẵng: Đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Đà Nẵng: Đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia