Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên vùng lũ tại Huế

Theo đó, ngày 11/11, ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank (ABIC) đã đến thăm, chia sẻ và động viên các cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố Huế.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn với Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế, cũng như những ảnh hưởng của cán bộ, nhân viên của chi nhánh. Ảnh: S.H.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ những khó khăn mà cán bộ và gia đình đang gặp phải, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể chi nhánh trong thời gian qua.

Ông Trần Ngọc Tứ – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm Agribank. Ảnh: S.H.

Ông Tuấn mong muốn toàn thể cán bộ Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và công tác, góp phần cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (ngoài cùng, bên trái) – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank chia sẻ khó khăn và tặng quà cho cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Ảnh: S.H.

Đại diện công ty, ông Trần Ngọc Tứ – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Bảo hiểm Agribank đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia trong toàn hệ thống, tiếp thêm động lực để cán bộ, nhân viên chi nhánh vượt qua khó khăn, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Chi Nhánh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Bắc Quảng Bình.