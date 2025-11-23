Hơn 5 nghìn hộ dân của một phường ở Đà Nẵng được tiếp vốn vay ưu đãi

Tham dự phiên giao dịch định kỳ có bà Lê Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Thúc Dũng – Chủ tịch UBND phường Hải Vân; cùng với sự tham dự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của 5 Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An, Phú Ninh và Quế Sơn.

Quang cảnh phiên giao dịch định kỳ tháng 11/2025 của Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu tại phường Hải Vân. Ảnh: T.H.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hải Vân có 3 điểm giao dịch xã gồm: Hòa Hiệp Nam, Hải Vân và Hòa Bắc. Đến nay, toàn phường có 118 tổ tiết kiệm và vay vốn với 5.221 hộ vay, tổng dư nợ đạt 315 tỷ đồng, nợ quá hạn 33 triệu đồng, nợ khoanh 289 triệu đồng. Riêng Điểm giao dịch Hải Vân có 48 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.990 hộ vay, tổng dư nợ đạt 123,7 tỷ đồng.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu cho biết: Hàng tháng, vào ngày giao dịch cố định, khi người dân đến trả nợ gốc, nhận tiền vay, gửi tiết kiệm hoặc đề xuất ý kiến liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách, cán bộ NHCSXH kịp thời tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Bên cạnh đó, tổ giao dịch lưu động luôn tuân thủ nghiêm túc quy trình, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã.

Hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch xã ngày càng đi vào nền nếp và ổn định. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tích cực phối hợp cùng tổ giao dịch lưu động trong việc hướng dẫn khách hàng, tổ chức họp giao ban; tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ thực hiện thủ tục, giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng phát biểu tại phiên giao dịch định kỳ tại phường Hải Vân. Ảnh: T.H.

Theo ông Vũ, Điểm giao dịch Hải Vân được xem như “ngân hàng thu nhỏ” đặt tại UBND phường, giúp người dân thực hiện đầy đủ các dịch vụ như vay vốn, trả nợ, gửi tiền, tiếp nhận thông tin tuyên truyền và giải đáp chính sách… mà không phải di chuyển xa. Nhờ đó, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tiếp cận vốn tín dụng chính sách thuận lợi hơn, đảm bảo công khai và minh bạch trong quá trình vay vốn.



Ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo tại buổi trao đổi kinh nghiệm tại phường Hải Vân. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi giao ban, bà Lê Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Thúc Dũng – Chủ tịch UBND phường Hải Vân ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các Hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu trong chỉ đạo hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng; tham mưu UBND phường nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện bình xét cho vay đúng quy trình; hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, trả nợ – trả lãi đúng hạn.

Các đại biểu tham gia buổi trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giao dịch xã tại phường Hải Vân chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.H.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giao dịch xã tại phường Hải Vân, ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng về dự và phát biểu chỉ đạo.

“Chất lượng các phiên giao dịch xã đạt được nhiều kết quả tích cực là nhờ quá trình kiên trì, nỗ lực của tập thể cán bộ trong toàn chi nhánh. Tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng giao dịch trong toàn chi nhánh để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giao dịch xã, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ các đơn vị...”, ông Chung nhấn mạnh.