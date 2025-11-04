Nhịp sống miền Trung

Đà Nẵng: Một doanh nghiêp hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho người lao động khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trần Hậu
04/11/2025 16:55 GMT +7
Trước những thiệt hại do các trận mưa lũ vừa gây ra vào những ngày cuối tháng 10/2025, ngày 4/11, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako, đóng tại cụm công nghiệp Đông Yên xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho công nhân, người lao động trong đơn vị.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako hiện có hơn 5.000 công nhân, người lao động. Các trận mưa lũ vừa qua, doanh nghiệp này gánh chịu nhiều thiệt hại khi nước lũ đã ngập nhà xưởng, gây hư hỏng nhiều trang thiết bị, hàng hóa.

Nhiều công nhân, người lao động trong công ty Sedo Vinako cũng có nhà cửa bị ngập sâu nhiều ngày trong nước lũ, thiệt hại lớn.

Dù gặp khó khăn do thiên tai nhưng Sedo Vinako vẫn quan tâm hỗ trợ công nhân, người lao động. Ảnh: T.H.

Ngay sau khi lũ rút, công ty huy động toàn thể công nhân, người lao động tập trung quét dọn bùn non, thu gom rác thải, thu dọn nhà xưởng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị hư hỏng, nhập nguyên liệu, phụ liệu để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Dẫu vậy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako vẫn quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi công nhân với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và hỗ trợ người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Được biết, những năm qua, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako luôn thực hiện đầy đủ chế độ lương thưởng, phúc lợi theo quy định. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo sức khỏe sinh sản cho lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất, toàn thể người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ.

