Dabaco Việt Nam (DBC): Mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 918 tỷ; chia thưởng cổ phiếu 1:1

Tập đoàn Dabaco (DBC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, doanh thu dự kiến đạt 22.558,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 918,1 tỷ đồng.

Năm 2021, Dabaco Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.439 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2020 nhưng chỉ kỳ vọng lãi sau thuế 2021 đạt 827 tỷ đồng, giảm 41% so với kết quả 2020. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã tăng 46% về doanh thu và 11% lợi nhuận sau thuế so với năm 2021.

Theo DBC, năm 2022 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của nền kinh tế thế giới và trong nước khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới; chuỗi cung ứng - sản xuất – chế biến - tiêu thụ đứt gãy; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn. Dữ liệu của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cho hay trên 40 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi đã ghi nhận các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn kể từ tháng 5 đến nay. Các ổ dịch cúm gia cầm trong nước có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều địa phương và có có chiều hướng lây lan ra diện rộng…

Trong năm mới này, Dabaco dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện.

Ngoài ra, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi hợp giống tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với công suất 2.400 nái và 3.000 hậu bị giai đoạn 2022-2023. Tổng mức đầu tư dự kiến là 278 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 278 tỷ đồng, công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động khác. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2022 đến năm 2023 và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý là công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 từ nguồn quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, nếu cổ đông đồng ý và doanh nghiệp thực hiện sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.152,4 tỷ đồng lên 2.304,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/1/2022, cổ phiếu DBC giảm 400 đồng về 74.100 đồng/cổ phiếu.

Bản kế hoạch SXKD năm 2022 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thận trọng mọi yếu tố liên quan. HĐQT cũng nhất trí xin ý kiến cổ đông thông qua việc chia thưởng cổ phiếu tỉ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu từ Quỹ phát triển kinh doanh thuộc nguồn vốn chủ sở hữu DBC. Song song, Công ty sẽ phát triển mảng chăn nuôi lợn tại các tỉnh phía nam và nhất trí giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành tìm kiếm đối tác phù hợp để triển khai phát triển đàn lợn thịt đạt mục tiêu 1 triệu con thường xuyên tại các tỉnh phía Nam vào năm 2028.