Đạm Cà Mau (DCM) thông qua tỷ lệ trả cổ tức 2023 là 20%, cao hơn 4% so với kế hoạch trước đó

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) đã thông qua việc chia cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, cao hơn 4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua.

Ngày 11/6, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nguồn: petrovietnam)

Nhìn lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC cho biết: năm 2023 thị trường phân bón chứng kiến sự biến động khó lường, giá đảo chiều rất nhanh và duy trì ở vùng trũng (thấp hơn 14% so với kế hoạch và giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022); sản xuất nông nghiệp dịch chuyển chậm hơn các năm nên các hoạt động xúc tiến bán hàng, công tác tiêu thụ bị ảnh hưởng; trong khi đó, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao tăng 18% so với kế hoạch. Các chính sách như Luật thuế VAT vẫn gây bất lợi cho hàng sản xuất trong nước trong bối cảnh dư cung, hàng nhập khẩu từ các nước về Việt Nam vẫn tăng ồ ạt.

Bằng những nỗ lực không ngừng, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.252 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 giảm so với cùng kỳ do giá bán giảm quá sâu, mặc dù PVCFC đã tăng cường công tác bán hàng và triển khai các hoạt động tối ưu hóa tiết kiệm tiết giảm, linh hoạt trong hoạt động quản trị điều hành nhưng vẫn không bù đắp được phần giá bán giảm sâu.

Bước sang năm 2024, PVCFC thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu ở mức 11.878 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 841,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 794,8 tỷ đồng. Về sản xuất, đơn vị đặt mục tiêu sản lượng urê đạt 892.000 tấn, NPK là 180.000 tấn. Với tiêu thụ, sản lượng kỳ vọng gồm: 748.500 tấn urê, 110.000 tấn đạm chức năng, 180.000 tấn NPK, 248.000 tấn phân bón tự doanh.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Làm rõ hơn về chiến lược trong năm nay, ông Thanh cho biết: bức tranh nền kinh tế Việt Nam được dự báo khá lạc quan, có sự phục hồi mạnh mẽ hơn so với năm 2023. PVCFC coi đây là năm then chốt để tăng tốc, ba mũi chiến lược chính gồm: đầu tư, phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Để tăng hiệu quả lợi nhuận, công ty nghiên cứu đa dạng hóa nguyên liệu, nhiên liệu lẫn nhóm sản phẩm phân bón dựa trên tiềm lực sẵn có. Một số dòng phân bón được ông Thanh nhắc đến là: sản phẩm hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh; kích thích sinh trưởng và phân bón lá; phân bón hòa tan.

Tháng 4, đơn vị nhận bàn giao nhà máy Hàn - Việt. Qua đó, PVCFC sở hữu các nhà máy: Đạm Cà Mau chuyên sản xuất urê hạt đục với công suất 800.000 tấn/năm; NPK Cà Mau công suất 300.000 tấn/năm và NPK Hàn Việt với công suất 360.000 tấn/năm. Giai đoạn 2025-2027, năng lực sản xuất các nhà máy kỳ vọng tăng lên 125% công suất thiết kế.

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền ở mức mức 20% vốn điều lệ và được chi trả trong vòng 30 ngày, kế hoạch này cao hơn 4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua. Sang năm 2024, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, giá cổ phiếu DCM tăng 1,29% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 39.250 đồng/cổ phiếu.