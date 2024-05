Đạm Cà Mau mua lại 100% vốn Công ty phân bón của Hàn Quốc

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) đã hoàn tất giao dịch mua 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) vào ngày 17/05/2024.

Sở KH&ĐT TPHCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho KVF, với chủ sở hữu là Đạm Cà Mau.



KFV được thành lập ngày 21/05/2015 với vốn điều lệ 212,5 tỷ đồng, 100% là vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng sản xuất phân bón NPK. Ông Kim Yeogyeom là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật Công ty.

KVF trải qua nhiều lần tăng vốn. Đầu tiên là năm 2016, vốn điều lệ nâng lên gần 434 tỷ đồng. Ông Yeogyeom lúc này nắm chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Năm 2019, Doanh nghiệp có thêm 2 lần nâng vốn. Lần đầu vào tháng 10, nâng lên hơn 1.100 tỷ đồng, vẫn 100% từ vốn đầu tư nước ngoài. Danh sách thành viên góp vốn gồm 2 doanh nghiệp Hàn Quốc là Huchems Fine Chemical Corp (49%) và Taekwang IND Co.,LTD (51%). Đại diện pháp luật lúc này là Tổng Giám đốc Kim Kwang Chul.

Đến cuối tháng 12/2019, KVF nâng vốn điều lệ lên gần 2.100 tỷ đồng (cũng là vốn điều lệ hiện tại). Tỷ lệ sở hữu và đại diện pháp luật không thay đổi.

Tháng 1/2022, phần vốn 51% của Taekwang IND Co.,LTD chuyển thành TKG Taekwang Co., Ltd - hay Tập đoàn Taekwang, một trong những đơn vị dẫn đầu ngành hóa chất tinh chế tại Hàn Quốc. Đến ngày 18/05/2022, phần vốn của Huchems chuyển thành TKG Huchems Co., Ltd, đơn vị thành viên của Taekwang.

Cập nhật tại ngày 18/05/2024, chủ doanh nghiệp đã được chuyển sang DCM. Những người được ủy quyền đại diện phần vốn là Lê Văn Nguyên, Nguyễn Hoàng Anh Chương và Lê Ngọc Minh Trí.

Phân bón Hàn Việt hiện đang sở hữu nhà máy NPK Hàn - Việt, vận hành từ tháng 12/2017, với công suất thiết kế 360.000 tấn NPK/năm, đặt tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD.

Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap, tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng 11/2023, lãnh đạo Đạm Cà Mau đã đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ mua lại này vào cuối năm 2023 để tăng gấp đôi công suất mảng NPK. Công ty ước tính giá mua lại là 25 triệu USD, trong khi vốn đầu tư của KVF là 60 triệu USD.

Ban lãnh đạo Đạm Cà Mau cho rằng đây là mức giá tốt, bao gồm cả quỹ đất rộng 8,7 ha. Công ty đặt mục tiêu tăng sản lượng bán hàng của KVF lên 150.000 tấn và đạt lợi nhuận vào cuối năm 2024.

Việc mua lại này nhằm thâm nhập thị trường NPK ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung, trong khi nhà máy NPK hiện tại của Đạm Cà Mau phục vụ nhu cầu tại khu vực Tây Nam Bộ và Campuchia. Khu vực nhà máy NPK của KVF cũng sẽ được sử dụng làm kho chứa nguyên vật liệu. Vietcap kỳ vọng lợi nhuận từ mảng NPK truyền thống sẽ tăng gấp đôi vào năm 2024, bù đắp khoản lỗ từ công ty con NPK mới mua lại.

Trong quý I/2024, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.885,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (2.829,8 tỷ đồng); lãi trước thuế 382,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 349,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 53% so với cùng kỳ năm trước.

Đại hội Đạm Cà Mau thông qua kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 12.755 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 660 tỷ đồng và lãi sau thuế 542 tỷ đồng, lần lượt giảm 9%, 4% và tăng 2% so với thực hiện năm 2023.

Như vậy, tính đến hết quý I/2024, Đạm Phú Mỹ đã thực hiện được 58% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ ở mức 15.743,6 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trữ tiền tăng nhẹ lên 10.928,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13% còn 316,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 2.160 tỷ đồng lên 2.279 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Đạm Phú Mỹ ở mức 5.452,7 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính tăng 66% lên 1.410 tỷ đồng.