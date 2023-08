Đạm Phú Mỹ (DPM) sắp chốt danh sách chi cổ tức tỷ lệ 30%, quý II/2023 lãi giảm gần 92%

HĐQT Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) vừa ra Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 (đợt cuối) cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp).

Theo đó, nguồn từ nhuận chưa phân phối năm 2022 của Tổng Công ty. DPM dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông trong tháng 8/2023. Với 391,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPM sẽ chi khoảng hơn 1.173 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Trước đó vào tháng 3/2023, Đạm Phú Mỹ đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cp).

Năm 2022, Đạm Phú Mỹ lãi ròng gần 5.600 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, DPM đã chốt chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu nhận được 7.000 đồng. Như vậy, sau đợt chi này, DPM đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Trong quý II/2023, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.707 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ; Giá vốn bán hàng tăng 7,6% lên 3.318 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính đạt 185 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2022.

Chi phí bán hàng là 230 tỷ đồng giảm 2,7% so với cùng kỳ; Chi phí quản lý doanh nghiệp là 129 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ trong quý II/2023 chỉ đạt 105 tỷ đồng, giảm 91,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý giải về kết quả kinh doanh kém sắc này, Đạm Phú Mỹ cho biết, do giá bán mặt hàng phân bón quý II/2023 giảm so với cùng kỳ năm trước (đặc biệt giá bán URE giảm 54%). Đồng thời, giá khí tăng so với cùng kỳ năm trước dẫn tới lợi nhuận kỳ này giảm sâu tương ứng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 6.971 tỷ đồng, giảm 35,7% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 367,5 tỷ đồng, giảm 89,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.250 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,7% và 60%. Với kết quả này, 6 tháng đầu năm 2023, Đạm Phú Mỹ mới chỉ đạt được 14% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ tính đến 30/6/2023 đạt 15.147 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.