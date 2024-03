Đạt Phương (DPG) thông qua mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã thông qua việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu DPG12101 (tên trái phiếu DPGH2124001).

Cụ thể, lô trái phiếu DPG12101 gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 28/10/2021 với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 28/10/2024. Lãi suất phát hành là 10,5%/năm.



Tại báo cáo phát hành, Đạt Phương cho biết, số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của Đạt Phương và/hoặc của các công ty con thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Đạt Phương.

Thông tin tài sản đảm bảo của mã trái phiếu DPG12110. Nguồn: HNX.

Đây là trái phiếu được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phần đang lưu hành của Đạt Phương. Tại thời điểm phát hành, cổ phiếu DPG có giá 66.620 đồng/cp, tương ứng được định giá 1.265,78 tỷ đồng.

Theo công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 16/11/2022, Đạt Phương đã mua lại 87,1 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu DPG12101. Tiếp đó, ngày 28/11/2022, Đạt Phương mua thêm 12,9 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã này.

Như vậy, sau 2 giao dịch mua lại, mã trái phiếu DPG12101 còn 200 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành. Nghị quyết HĐQT dự kiến, trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 - 24/6/2024, Đạt Phương sẽ tất toán toàn bộ lô trái phiếu này. Nếu giao dịch mua lại hoàn tất, Đạt Phương sẽ đưa dư nợ trái phiếu từ 200 tỷ đồng về mức 0 đồng.

Hiện, lô trái phiếu này đang được lưu ký tại CTCP Chứng khoán SSI.

Tính chung năm 2023, Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần ở mức 3.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 324 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 45% so với thực hiện trong năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đạt Phương ghi nhận 6.698,2 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 1.651,7 tỷ đồng, tăng 20% so với số đầu năm, chiếm 25% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả của Đạt Phương ghi nhận 4.342,2 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và chiếm 65% tổng nguồn vốn. Dư nợ tài chính ở mức 2.538 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Ngày 20/3 tới đây, Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu DPG tăng 3%, tương ứng 1.200 đồng, lên 41.750 đồng/cổ phiếu.