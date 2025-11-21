Đầu cơ bất động sản mạnh hơn nhu cầu ở thực, 'bí kíp' để ổn định lại thị trường

Giải pháp đưa thị trường bất động sản minh bạch

Tại buổi họp báo về Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam - VREF 2026 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức ngày 21/11, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết, Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam được định hình như một sự kiện chuyên ngành quy mô quốc gia, được VARS tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Năm nay, Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 với chủ đề “Định hình chuẩn mực để thị trường phát triển bền vững” được tổ chức với tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững.

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2025, ông Đính cho biết, thị trường bất động sản đã hồi phục rất tích cực. Thị trường đã đi qua giai đoạn khó khăn, vượt qua chu kỳ khủng hoảng với những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới đến Việt Nam. Giai đoạn 2022 – 2023 rất khó khăn, đến năm 2024 bắt đầu có dấu hiệu vực dậy và sang năm 2025 thị trường đã vượt qua vùng trũng, đang trỗi dậy.

"Tuy nhiên, trong quá trình phục hồi cũng xuất hiện những dấu hiệu chưa thực sự tích cực. Hoạt động đầu cơ, đầu tư đang mạnh hơn nhu cầu ở thực. Do đó, cần có các giải pháp để đưa thị trường ổn định, minh bạch hơn", ông Đính nhận định.

Toàn cảnh họp báo về Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam - VREF 2026. Ảnh: Thái Nguyễn

Chủ tịch VARS cũng cho rằng, đây là giai đoạn hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đang được hoàn thiện; công tác điều hành, giám sát thị trường được tăng cường; đồng thời yêu cầu về tính chuẩn mực, kỷ cương và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường cũng ngày càng cao.

VREF 2026 được xác định là diễn đàn kiến tạo các giá trị mới cho thị trường. Tại đây, các bên liên quan sẽ được lắng nghe ý kiến đa chiều về xu hướng thị trường 2025 - 2026, tác động của chính sách pháp luật mới, cấu trúc nguồn cung – nhu cầu, động lực phục hồi và những thách thức cấp bách như phát triển nhà ở xã hội, dòng vốn tín dụng, sự phát triển của kinh tế đô thị hay yêu cầu chuẩn hóa hành nghề môi giới. Tất cả nhằm tạo dựng không gian đối thoại thẳng thắn, có trách nhiệm, nơi các kiến nghị thiết thực có thể được đề xuất và lan tỏa.

Công bố bộ tiêu chuẩn định hình thị trường bất động sản Việt Nam

Tại buổi Họp báo, Ban Tổ chức đã giới thiệu các Bộ tiêu chuẩn do Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và triển khai, nhằm cung cấp những công cụ đánh giá hiệu quả, góp phần nắn chỉnh thị trường vận hành theo đúng định hướng an toàn, minh bạch và bền vững.

Cụ thể là 5 bộ tiêu chuẩn, chỉ số và quy tắc, bao gồm: Bộ Tiêu chuẩn Dự án Bất động sản Chuẩn mực Việt Nam; Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Thị trường Bất động sản cấp tỉnh; Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá Năng lực Đồng hành của Ngân hàng trong Phát triển Thị trường Bất động sản; Bộ Tiêu chuẩn Hành nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam; Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam đưa ra các bộ tiêu chuẩn để minh bạch thị trường.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, phương pháp tiếp cận của từng nhóm tiêu chuẩn, từ cách xác định giá trị các dự án tiêu biểu và triển vọng đến cơ sở đánh giá các ngân hàng gắn với hoạt động thị trường, cho tới cấu trúc tổng quan của chỉ số VREMCI - bộ chỉ số tích hợp lần đầu tiên phản ánh mức độ minh bạch, an toàn, hấp dẫn và bền vững của các địa phương.

Đây đều là những bộ tiêu chuẩn được nghiên cứu công phu, xây dựng trên nền tảng khoa học và thực tiễn, với sự tham gia góp ý của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, nhằm đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện các chủ thể đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam.

“Trong các nhóm tiêu chí mà chúng tôi đưa ra, nhóm liên quan đến năng lực, chất lượng dự án có nhiều tiêu chí, chúng tôi đưa nhóm này vào nhóm trọng số cơ bản. Bên cạnh đó, còn có nhóm trọng số cao dành cho tác động của dự án tới sự phát triển của cộng đồng, của thị trường và sự hấp dẫn của dự án đối với khách hàng đầu tư, lực lượng môi giới”, bà Miền chia sẻ.