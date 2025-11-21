Đà Nẵng giao hơn 23.600m² đất triển khai khu dân cư Nam Bàu Mạc: Công ty nào được 'gọi tên'?

Ngày 21/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa có quyết định giao hơn 23.694m² đất cho Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung triển khai dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc tại phường Liên Chiểu, gồm phần đất ở đô thị giao có thu tiền sử dụng đất và phần đất cây xanh, giao thông giao không thu tiền.

Dự án được hình thành từ hai phần diện tích: hơn 14.147m² đất ở đô thị được giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài; và 9.547,8m² đất cây xanh, đất giao thông, mương kỹ thuật được giao không thu tiền sử dụng đất. Việc giao đất được thực hiện thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Theo quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, đồng thời tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất thực địa cho doanh nghiệp sau khi hoàn thiện phương án giá.

Đơn vị phải chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu địa chính; việc cấp giấy chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc. Ảnh: D.A

Cục Thuế thành phố được giao xác định tiền sử dụng đất phải nộp, hướng dẫn các khoản được trừ nếu thuộc diện quy định và phát hành thông báo nộp tiền, phí, lệ phí liên quan.

UBND phường Liên Chiểu được giao theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường và việc sử dụng đất của chủ đầu tư, bảo đảm đúng mục đích, đúng vị trí và phù hợp quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Phía doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đồng thời sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy hoạch, bảo vệ môi trường và cảnh quan trong suốt quá trình triển khai dự án.