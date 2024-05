Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đặt mục tiêu lãi 75 tỷ đồng, chi cổ tức năm 2023 tỷ lệ 15%

HĐQT Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhận định, năm 2024 sẽ vẫn là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo đó, lãnh đạo dự kiến huy động sản lượng điện năm 2024 của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ ở mức thấp.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Theo Nghị quyết, cổ đông Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông qua kế hoạch sản xuất năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu 6.340 tỷ đồng, lãi trước thuế 75 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 85% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng điện là 3,2 tỷ kWh và khối lượng khí là 602 triệu Sm3.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Dầu khí Nhơn Trạch 2 đồng thuận với mức chi cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ước tính Dầu khí Nhơn Trạch 2 cần chi 431,8 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cho cổ đông.



Đáng chú ý, tại Đại hội, Dầu khí Nhơn Trạch 2 cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Dũng.



Trong quý I/2024, Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận tổng doanh thu ở mức 351,9 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Hết quý I, Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lỗ trước thuế 158,2 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2023, Dầu khí Nhơn Trạch 2 vẫn lãi 246,2 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả trên, Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết, lãi gộp về sản xuất điện kỳ này giảm 477 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do quý I năm nay, sản lượng điện chỉ đạt 151,5 Tr.kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt 1.074,8 Tr.kWh. Sản lượng điện giảm dẫn tới doanh thu sản xuất điện giảm 1.921 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" 88% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động khác quý I/2024 tăng 70,8 tỷ đồng so với quý I/2023. Lý giải về việc này, doanh nghiệp cho biết sau thời điểm mỗi tổ máy turbine khí tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tích lũy đủ 100 ngàn giờ vận hành tương đương (EOH), Doanh nghiệp ghi nhận giá trị hàng tồn kho với vật tư dự phòng ISP hơn 70 tỷ đồng, và tăng thu nhập khác tương ứng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/05, cổ phiếu NT2 giảm 1,5%, về mức 23.050 đồng/CP.