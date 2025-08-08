Tiêu điểm

Đầu tư hàng chục tỷ đồng tháo dỡ 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại Huế

Trần Hòe
08/08/2025 09:59 GMT +7
TP.Huế đầu tư hàng chục tỷ đồng để tháo dỡ 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại di tích Kinh thành Huế trong thời kỳ chiến tranh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố rà soát thủ tục để tháo dỡ hàng chục công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại di tích Kinh thành Huế.

Một trong 31 công trình lô cốt do quân đội Mỹ xây dựng tại di tích Kinh thành Huế trong thời kỳ chiến tranh. 

Theo khảo sát, hiện có 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng ở trong khu vực di tích Kinh thành Huế, gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác và 1 trận địa phòng không.

Các công trình này được quân đội Mỹ xây dựng khoảng từ năm 1957-1975 và đều nằm trong quần thể di tích Kinh thành Huế. Qua thời gian các công trình đã xuống cấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan khu di tích.

Việc tổ chức tháo dỡ các công trình này là cần thiết nhằm gìn giữ, bảo vệ và trả lại không gian cảnh quan di tích vốn có của di tích Kinh thành Huế, đồng thời chỉnh trang cảnh quan hướng đến phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch ở khu di sản Huế.

Hiện các thủ tục tháo dỡ các công trình đang chờ Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng phê duyệt. Theo kế hoạch, kinh phí để tháo dỡ 31 công trình này là 31 tỷ đồng.

Tham khảo thêm
TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

Chủ tịch TP.Huế: Không để doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất vì sự chậm vào cuộc của chính quyền

Chủ tịch TP.Huế: Không để doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất vì sự chậm vào cuộc của chính quyền

Tags:

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh cấp phép cho 2 dự án với tổng vốn gần 1200 tỷ đồng

Quảng Ninh cấp phép cho 2 dự án với tổng vốn gần 1200 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng khó khăn về lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng khó khăn về lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Tây Ninh đề xuất hỗ trợ gần 4.000 tỷ đồng phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn

Tây Ninh đề xuất hỗ trợ gần 4.000 tỷ đồng phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn

Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe

Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe

Thành phố Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Thành phố Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Lựa chọn 80 điểm cầu khánh thành, khởi công các dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Lựa chọn 80 điểm cầu khánh thành, khởi công các dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh cấp phép cho 2 dự án với tổng vốn gần 1200 tỷ đồng

Quảng Ninh cấp phép cho 2 dự án với tổng vốn gần 1200 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng khó khăn về lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng khó khăn về lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Tây Ninh đề xuất hỗ trợ gần 4.000 tỷ đồng phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn

Tây Ninh đề xuất hỗ trợ gần 4.000 tỷ đồng phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn

Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe

Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe