Đầu tư hàng chục tỷ đồng tháo dỡ 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại Huế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố rà soát thủ tục để tháo dỡ hàng chục công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại di tích Kinh thành Huế.

Một trong 31 công trình lô cốt do quân đội Mỹ xây dựng tại di tích Kinh thành Huế trong thời kỳ chiến tranh.

Theo khảo sát, hiện có 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng ở trong khu vực di tích Kinh thành Huế, gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác và 1 trận địa phòng không.

Các công trình này được quân đội Mỹ xây dựng khoảng từ năm 1957-1975 và đều nằm trong quần thể di tích Kinh thành Huế. Qua thời gian các công trình đã xuống cấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan khu di tích.

Việc tổ chức tháo dỡ các công trình này là cần thiết nhằm gìn giữ, bảo vệ và trả lại không gian cảnh quan di tích vốn có của di tích Kinh thành Huế, đồng thời chỉnh trang cảnh quan hướng đến phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch ở khu di sản Huế.

Hiện các thủ tục tháo dỡ các công trình đang chờ Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng phê duyệt. Theo kế hoạch, kinh phí để tháo dỡ 31 công trình này là 31 tỷ đồng.