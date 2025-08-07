Sản lượng bia, dệt may và nhiều ngành công nghiệp chủ lực của Huế giảm mạnh do khó khăn về thị trường

Theo tin từ UBND TP.Huế, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành công nghiệp chủ lực truyền thống của thành phố đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 của TP.Huế tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, chỉ số này tăng 17,7%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,2%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng mạnh như ô tô tăng 10,3 lần, găng tay tăng 5 lần, điện sản xuất tăng 61%.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế.

Trong khi đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp chủ lực truyền thống như bia, xi măng, men frit, chế biến thủy hải sản... của thành phố lại đang gặp khó khăn, sản lượng giảm mạnh, do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, xuất khẩu của TP.Huế. Số doanh nghiệp trên địa bàn quay trở lại thị trường giảm trong khi số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ.

Trước tình trạng này, UBND TP.Huế đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, có dấu hiệu sụt giảm sản lượng, để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.

TP.Huế cũng tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới...