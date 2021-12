Đây là những dự án trọng điểm giúp giải ngân vốn đầu tư công ở TP.HCM trong quý 4 tăng 3,4 lần

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2, đang hoàn thành các hạng mục còn lại để cuối tháng 12/2021 hoàn thành và đưa vào hoạt động vào quý 2/2022.

Mới đây, Cục Thống kê TP. HCM đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021. Cục thống kê TP. HCM nhận định, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong đó có TP HCM, dẫn đến việc thành phố giãn cách từ tháng 7-9 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành phố đã tiến hành mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 10/2021 theo phương châm "An toàn là trên hết". Người lao động có xu hướng trở lại thành phố để tìm việc, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp 5K nhằm từng bước khôi phục sản xuất. Kinh tế Thành phố đang dần lấy lại đà hồi phục. Trong đó, lĩnh vực Đầu tư và Xây dựng có nhiều tín hiệu hồi phúc khởi sắc.

Nguồn: Cục Thống kê TP. HCM.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2021 ước thực hiện 344.829 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 22%. Nguyên nhân giảm: do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài từ giữa năm 2020 cho đến nay, lực lượng lao động bị đứt gãy, giá vật tư tăng. Quý 4/2021, sau thời gian giãn cách, các dự án bắt đầu đi vào hoạt động bình thường, ước thực hiện vốn đầu tư 123.153 tỷ đồng, so với quý 3 tăng 3,4 lần.

Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm bao gồm, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng: Hiện đang tạm ngưng do vướng mắc phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán. Tính đến nay toàn dự án đạt khoảng 90% khối lượng xây lắp.

Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, trong tháng đã nhập về thêm 4 toa tàu, nâng tổng số toa tàu đã nhập về là 9/16 toa tàu. Theo dự kiến năm 2022 sẽ nhập về đủ 16 tòa tàu và sẽ vận hành vào năm 2023. Tổng khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 88,5%.

Dự án tuyến đường sắt Metro số 2, Công tác giải tỏa cơ bản đã xong, các quận bị giải tỏa đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Dự kiến sẽ khởi công vào giữa năm 2022.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2, đang hoàn thành các hạng mục còn lại để cuối tháng 12/2021 hoàn thành và đưa vào hoạt động vào quý 2/2022.

Trong năm 2021, Vốn đầu tư ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 72,0% vốn thực hiện trên địa bàn, so với cùng kỳ giảm mạnh (18,6%), riêng trong quý 3 hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn tạm ngưng sản xuất và một số giải thể. Trong đó các ngành ảnh hưởng lớn như: đầu tư cho thương mại, khách sạn nhà hàng, …

Vốn đầu tư nước ngoài: Tỷ trọng chiếm 15,4% tổng vốn thực hiện trên địa bàn, so với cùng kỳ giảm 15%.

Nguồn: Cục Thống kê TP. HCM.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 30/11, toàn thành phố đã cấp 20.454 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 3.647,8 nghìn m2 . Trong đó cấp cho xây dựng mới 19.382 giấy phép, với diện tích 3.529,2 nghìn m2 và 1,072 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 118,6 nghìn m2 . So với cùng kỳ bằng 54,6% về giấy phép (- 16.979) và bằng 48,9% về diện tích (- 3.807,2 nghìn m2 ).

Đối với tình hình cấp phép đầu tư nước ngoài trực tiếp, tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 3,74 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu chỉ tính riêng dự án cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư thì số vốn năm 2021 đạt 1,81 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ.