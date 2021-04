Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc

Các chủ đầu tư KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc và TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang vừa đẩy nhanh GPMB, vừa đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc là một trong 11 KCN nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 3 KCN thuộc KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc. Cụ thể, KCN Nam Tiền Phong, do Công ty CP Phát triển KCN Tiền Phong làm chủ đầu tư, có diện tích đất quy hoạch 487,4ha; KCN Bắc Tiền Phong, do Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong làm chủ đầu tư, có diện tích đất quy hoạch 1.192,9ha; KCN Bạch Đằng, do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư, có diện tích đất quy hoạch 176,45ha.





Tổng vốn đầu tư vào KCN Nam Tiền Phong đạt trên 700 tỷ đồng. (Ảnh: QMG)

Đến thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc và chính quyền TX.Quảng Yên đang vừa đẩy nhanh GPMB, vừa đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Tại KCN Nam Tiền Phong, đến thời điểm hiện tại, TX.Quảng Yên đã GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư trên 167ha, chiếm trên 34% tổng diện tích đất theo quy hoạch. Trong đó, 2 khu vực có diện tích đất 9,33ha và 45,5ha đã được tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện những diện tích còn lại đang được TX.Quảng Yên triển khai các bước để tiến hành GPMB theo đúng quy định.

Theo chủ đầu tư KCN Nam Tiền Phong, hiện đơn vị đã san lấp mặt bằng được trên 30ha và đang triển khai xây dựng tuyến đê bao để tiếp tục san lấp mặt bằng những diện tích đã được GPMB ở phía Đông và một phần diện tích ở phía Tây KCN.

Cùng với đó, chủ đầu tư cũng triển khai thi công xây dựng các tuyến đường nội bộ trong KCN kết nối với các khu đất đã và đang san lấp mặt bằng để thuận tiện cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tổng kế hoạch vốn đầu tư của toàn bộ dự án KCN Nam Tiền Phong đến thời điểm hiện tại đạt trên 700 tỷ đồng, trong đó chi phí dành cho GPMB gần 70 tỷ đồng.

Còn tại KCN Bắc Tiền Phong, công tác GPMB được thực hiện theo từng giai đoạn theo đề xuất của chủ đầu tư. Từ năm 2019 đến nay, chủ đầu tư tập trung GPMB đối với 544,9/1.192,9ha.

Đến nay đã có trên 300ha đã được GPMB xong, những diện tích còn lại đang tiếp tục được thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành bồi thường, GPMB đối với toàn bộ diện tích 544,9ha.

Từ năm 2022 trở đi, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện GPMB những diện tích còn lại thuộc toàn bộ diện tích đất được quy hoạch của KCN.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bắc Tiền Phong, chủ đầu tư đã triển khai san lấp mặt bằng khu đất 57,3ha, hiện đã hoàn thành san lấp hơn 35ha. Đồng thời, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành thi công nền tuyến đường dẫn dài hơn 5km kết nối từ đường Phong Hải vào khu đất đang được san lấp mặt bằng, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Tại KCN Bạch Đằng, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư cùng với Trung tâm Phát triển quỹ đất TX.Quảng Yên mới thực hiện xong việc kiểm kê đất, tài sản, vật kiến trúc, cây trồng đối với diện tích 176,45ha thuộc quy hoạch KCN và 42,17ha đất xen kẹp trong quy hoạch đường cao tốc, khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị tại Đầm Nhà Mạc.

Hiện tại, chủ đầu tư KCN Bạch Đằng đang làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch, xin cấp đất, giao đất.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong các KCN, sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào triển khai phát triển sản xuất, kinh doanh. Nếu chủ đầu tư nào chậm tiến độ, đơn vị sẽ báo cáo tỉnh để có biện pháp xử lý theo đúng quy định.