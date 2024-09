Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được trình Quốc hội vào tháng 10/2024

Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Ngày 16/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp thường kỳ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2024. Theo báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, trong tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 104 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 779 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 86 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 659 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 396 nghìn lượt, tăng khoảng 2% so với tháng trước và tăng 45,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 811 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Các đề án quan trọng phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo tiến độ đề ra. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I.

Với 17/17 phiếu đồng ý, Hội đồng thẩm định cấp nhà nước đã thông qua Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 13/9, Bộ Chính trị đã họp và nhất trí trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương...

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa khi thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban ngành tập trung cao độ một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình và đề án của Chính phủ về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý vận hành, công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó thiên tai các nhà máy thủy điện đang vận hành trên địa bàn...