Loạt cơ sở nhà đất, khu đất “vàng” ở Huế được đưa ra đấu giá

Loạt cơ sở nhà đất, khu đất “vàng” ở TP.Huế được tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch tổ chức đấu giá.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất phân lô, các cơ sở nhà đất, các khu đất thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh 4 tháng cuối năm 2024.

Về quỹ đất phân lô, sẽ có 157 lô đất với tổng diện tích 28.878,8m2 được đưa ra đấu giá, số tiền thu dự kiến 296.578 triệu đồng.

Loạt cơ sở nhà đất, khu đất “vàng” ở TP.Huế được đưa ra đấu giá trong thời gian tới. Ảnh: T.H.

Các khu vực đất phân lô được đưa ra đấu giá gồm: 5 lô đất có tổng diện tích 1.003,4m2 tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (phường Thủy Xuân, TP.Huế), đơn giá dự kiến 24 triệu đồng/m2; 1 lô đất tại khu tái định cư TĐC5-A An Vân Dương (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) có diện tích 177,3, đơn giá dự kiến 26 triệu đồng/m2; 58 lô đất có tổng diện tích 7.611,1m2 tại khu dân cư OTT4, Khu E - An Vân Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), đơn giá dự kiến 21 triệu đồng/m2; 43 lô đất có tổng diện tích 7.919m2 tại khu dân cư OTT8, OTT9, Khu E - An Vân Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), đơn giá dự kiến 21 triệu đồng/m2; 50 lô đất có tổng diện tích 12.168m2 tại khu dân cư OTT8, OTT9, Khu E - An Vân Dương (phường Thủy Dương và xã thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), đơn giá dự kiến 21 triệu đồng/m2.

Về thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại, sẽ có 5 khu đất dự án với tổng diện tích 71.878,6m2 được đưa ra đấu giá, số tiền thu dự kiến là 1.161.128 triệu đồng.

Các khu đất dự án nhà ở thương mại này gồm: Khu Đào Tấn - Trần Thái Tông, TP.Huế có diện tích 6.339,5m2, số tiền thu dự kiến 77.589 triệu đồng; dự án Tổ hợp nhà ở- thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di, TP.Huế có diện tích 14.664,6m2, số tiền thu dự kiến 100.000 triệu đồng; dự án Khu nhà ở sân bóng đá Xuân Phú, TP.Huế có diện tích 6.093,2m2, số tiền thu dự kiến 90.000 triệu đồng; dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại-dịch vụ tại khu đất phía trước Nhà thi đấu Bà Triệu, TP.Huế có diện tích 31.094,3m2, số tiền thu dự kiến 305.121 triệu đồng; dự án Tổ hợp nhà ở tại số 27, 29, 31 và 50 Trần Cao Vân, TP.Huế có diện tích 13.687m2, số tiền thu dự kiến 588.418 triệu đồng.

Về thu tiền thuê đất 1 lần các cơ sở nhà đất, khu đất, sẽ có 4 cơ sở nhà đất, khu đất được đưa ra đấu giá với tổng diện tích 10.702,5m2, số tiền thu dự kiến 431.231 triệu đồng.

Các cơ sở nhà đất, khu đất này gồm: Khu nhà đất 47 Hai Bà Trưng, TP.Huế có diện tích 1.646,6m2, đơn giá dự kiến 48,131 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến 79,252 triệu đồng; khu nhà đất 16 Hà Nội, TP.Huế có diện tích 439,9m2, đơn giá dự kiến 66,548 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến 29,275 tỷ đồng; khu nhà đất 02 Hà Nội, TP.Huế có diện tích 1.828,9m2, đơn giá dự kiến 55 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến 100.590 triệu đồng; khu nhà đất 08, 10 Phan Bội Châu và 19 Nguyễn Huệ, TP.Huế có diện tích 6.787,1m2, đơn giá dự kiến 32,726 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến 222.114 triệu đồng.

Với việc đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất phân lô, các cơ sở nhà đất, các khu đất thực hiện dự án đầu tư nêu trên, Thừa Thiên Huế dự kiến thu số tiền 1.888.937 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, việc đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất phân lô, các cơ sở nhà đất, các khu đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Hoạt động này cũng nhằm hình thành các điểm dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, các khu nhà ở, thương mại - dịch vụ khang trang, đồng bộ về kiến trúc và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực xung quanh nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư theo hướng văn minh, hiện đại...