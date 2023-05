CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) mới đưa ra bản tin TCM tháng 5/2023. Công ty ghi nhận lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 doanh thu thuần đạt 42,7 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,7 triệu USD; lần lượt giảm 26,6% và 5,1% so với 4 tháng đầu năm trước.

Dệt may Thành Công gần hoàn thành 1 nửa kế hoạch lợi nhuận sau 4 tháng đầu năm

Cụ thể, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) cho biết: hoạt động kinh doanh riêng tháng 4/2023 của Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 10,5 triệu USD (tương ứng hơn 248,1 tỷ đồng), giảm 38,2% so với tháng 4 năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,5 triệu USD (35,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận tháng 4 đến từ dệt may và thu nhập tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phiếu và nhận được 1 phần khoản phải thu từ khách hàng Sear-Kmart.

So sánh tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022 và 2023

Doanh thu dệt may của TCM trong tháng 4 đến từ 3 mảng chính,trong đó, sản phẩm may chiếm 78%, vài chiếm 15% và sợi chiếm 5% tổng doanh thu.

Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 đạt 47,2 triệu USD (hơn 1.107 tỷ đồng), giảm 26,6% so với 4 tháng đầu năm trước. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động chính dệt may giảm so với cùng kỳ năm trước theo tỷ lệ sụt giảm doanh thu và tình hình chung của ngành. Tuy nhiên, nhờ vào khoản lợi nhuận khác từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,7 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng), giảm 5,1%.

Trước đó, HĐQT TCM thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu thuần gần 4.364 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 274 tỷ đồng. Sau 4 tháng đầu năm, Công ty ước thực hiện 25% chỉ tiêu doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thị trường xuất khẩu tháng 4/2023 theo Châu lục

Riêng tháng 4/2023, TCM xuất khẩu thị trường Châu Á chiếm phần lớn, tới 54,3%. Trong đó, thị trường Hàn Quốc chiếm 20,98%; thị trường Nhật chiếm 15,98%; thị trường Trung Quốc chiếm 4,12%.

Tiếp đến là thị trường Châu Mỹ chiếm 41%. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 36,15%, Canada chiếm 4,84%. Cuối cùng là thị trường Châu Âu và Châu Đại Dương chiếm lần lượt 3,3% và 0,8%.

TCM cho biết, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế lạm phát cao tại Mỹ và EU thời gian qua đã khiến người tiêu dùng Mỹ và EU thắt chặt chi tiêu và giảm tiêu dùng cho những mặt hàng không thiết yếu, trong đó có hàng dệt may. Điều này làm cho tình hình xuất khẩu của TCM sang các thị trường này giảm sút so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ vào chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong đó có thị trường Châu Á và chú trọng phát triển thị trường nội địa với mảng vải - sợi để giảm thiểu rủi ro và gia tăng tỷ trọng xuất khẩu.

Xuất khẩu tháng 4/2023 theo quốc gia

Về tình hình đơn hàng, hiện công ty đã nhận khoảng 80% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý II và đã nhận khoảng 65% đơn hàng cho quý III/2023. Theo tình hình đơn hàng thực tế đến thời điểm hiện tại và thông lệ, đơn hàng quý III và quý IV sẽ khả quan hơn vì người dân tại Mỹ và các nước sẽ chi tiêu, mua sắm nhiều hơn cho mùa lễ hội nên TCM kỳ vọng đơn hàng sẽ tốt hơn.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 22/5, giá cổ phiếu TCM giảm 0,4% (tương ứng giảm 200 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 50.100 đồng/ cổ phiếu.