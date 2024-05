Dệt may Thành Công (TCM): Đã nhận 83% đơn hàng cho quý III, báo lãi 4 tháng đạt hơn 3,4 triệu USD

Dấu hiệu đơn hàng khởi sắc, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trong 4 tháng đầu năm 2024.

Trong tháng 4/2024, Công ty Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt hơn 11,9 triệu USD (tương ứng 303,4 tỷ đồng), tăng 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 907.047 USD (hơn 23 tỷ đồng), tăng 399%.

Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 là hơn 51,6 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 33% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 4 tháng đạt hơn 3,4 triệu USD, tăng 38% và đạt 50% so với kế hoạch năm.

Xét về cơ cấu doanh thu trong tháng 4/2024, sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu, sản phẩm vải chiếm 14% tổng doanh thu, 8% doanh thu đến từ sản phẩm sợi và còn lại 3% từ sản phẩm khác.

Kết quả kinh doanh tháng 4/2024

Thị trường xuất khẩu tháng 4 theo Châu lục

Trong tháng 4, xuất khẩu của Công ty sang thị trường Châu Á chiếm 62,86%, trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm 24,09%, thị trường Nhật chiếm 21,,56%, Việt Nam chiếm 8,26%, Trung Quốc chiếm 5,38%. Tiếp đến thị trường Châu Mỹ chiếm 32,2%, trong đó thị trường Mỹ chiếm 28,66%, Canada chiếm 3,56%. Thị trường Châu Âu chiếm 3,8%trong đó thị trường UK chiếm 2,83%.

Bên cạnh xuất khẩu những sản phẩm truyền thống, Công ty đã và đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt những sản phẩm thân thiện với môi trường, những sản phẩm tái chế và những sản phẩm có giá trị cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng khách hàng tại các thị trường còn nhiều dư địa cũng như tìm kiếm và mở rộng khách hàng và các thị trường mới để gia tăng doanh thu xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa hiện tại và trong thời gian tới.

Về tình hình đơn hàng, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang nhận khoảng 88% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý II/2024 và khoảng 83% kế hoạch doanh thu đơn hàng quý III/2024.

Với mục tiêu doanh thu đề ra năm 2024 là khoảng 3.707 tỷ đồng (157,7triệu USD), tăng khoảng 12% so với kết quả thực hiện năm 2023. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 161,2 tỷ đồng (6,68 triệu USD), tăng khoảng 21% so với kết quả thực hiện năm 2023. Theo dự báo tình hình xuất khẩu dệt may VN năm 2024 và theo tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại của Công ty, hy vọng năm 2024, tình hình đơn hàng xuất khẩu của Công ty sẽ khả quan hơn trong năm 2023 và đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, giá cổ phiếu TCM giảm 0,66% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 44.950 đồng/cổ phiếu.