Dệt may Thành Công (TCM) lên kế hoạch lãi gần 245 tỷ đồng, chốt cổ tức 2022 tỷ lệ 20%

Năm 2023, Dệt may Thành Công (TCM) lên kế hoạch doanh thu 3.927,4 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 244,9 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện trong năm 2022.