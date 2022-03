ĐHĐCĐ KIDO (KDC): Chốt phương án chia cổ tức và thưởng 16%, kế hoạch lợi nhuận 900 tỷ đồng

Năm 2022, KIDO đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 31% so với năm 2021.

Sáng ngày 23/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) đã tiến hành thành công. Theo đó, các nội dung trình tại đại hội đều được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

KIDO 2021 – Tăng trưởng đột phá, chốt chia cổ tức và thưởng 16%

Năm 2021, Tập đoàn KIDO đạt doanh thu thuần 10.497 tỷ đồng, hoàn thành 91,3% kế hoạch năm và tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận trước thuế) của KIDO đạt 688 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm, ghi nhận mức tăng tưởng 65,3% so với năm 2020.



Bên cạnh đó, tổng tài sản của KIDO ghi nhận ở mức 14.073 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu 6.895 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông của KIDO thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 6% bằng tiền và thưởng cho cổ đông hiện hữu 10%. Chia thưởng cổ phiếu 10% sẽ thực hiện trong năm 2022.

Ban lãnh đạo KIDO đánh giá, năm 2021, KIDO đạt mức tăng trưởng doanh thu đột phá nhờ nhanh chóng ứng phó với tình hình thị trường, linh hoạt điều chuyển hoạt động hình doanh, chủ động điều phối nguồn nhân lực, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, đối với ngành dầu ăn, mảng bán lẻ, năm qua, KIDO kết nối với các đơn vị được phép phục vụ các sản phẩm thiết yếu để cung cấp sản phẩm cho người dân ở tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó KIDO đã tung ra thị trường các sản phẩm cao cấp và phát triển các hoạt động mở rộng thị phần.

Nhờ đó, KIDO duy trì vị thế, nâng cao thị phần trong thị trường dầu ăn và tiếp tục đứng vị trí số 2 toàn ngành tại Việt Nam. Thị phần trong thị trường dầu ăn theo tỷ lệ sở hữu và chi phối tăng lên mức 39%.

Đối với ngành kem, KIDO đã triển khai chiến dịch "Mang kem về nhà", phù hợp với bối cảnh giãn cách xã hội. Nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với từng mùa trong năm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khách hàng. Nhờ vậy, KIDO đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường và gia tăng khoảng cách thị phần với các đối thủ.

Đối với ngành hàng snacking, tháng 10/2021, Tập đoàn KIDO chính thức cho ra mắt Thương hiệu bánh tươi KIDO's Bakery, đánh dấu sự trở lại của KIDO sau 6 năm vắng bóng trên thị trường bánh kẹo.



Đối với chuỗi F&B, tháng 10/2021, Chuỗi F&B Chuk Chuk đã chính thức mở cửa hàng Offline đầu tiên, phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của khách hàng. Tính đến hết tháng 12/2021, chuỗi Chuk Chuk đã mở rộng thành công hơn 30 cửa hàng đặt tại TP Hồ Chí Minh.



Song song đó, Tập đoàn KIDO đã ký kết hợp tác chiến lược thành công cùng Sơn Kim Group để đưa Chuk Chuk có mặt tại chuỗi GS25 trên toàn quốc và xa hơn là thị trường Hàn Quốc. KIDO ký kết hợp tác cùng Centrail Retail Group để đưa Chuk Chuk có mặt tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại GO!, Big C and Tops Market, đồng thời phát triển sang thị trường Thái Lan và các nước khác trong khu vực trong tương lai gần.

Đối với mảng hợp tác liên doanh và liên kết quốc tế, tháng 10/2021, Vibev – Liên doanh giữa Vinamilk và KIDO, chính thức tiến vào thị trường nước giải khát tươi tại Việt Nam bằng việc ra mắt 02 sản phẩm đầu tiên thuộc Thương hiệu Oh Fresh: Sữa bắp tươi và sữa đậu xanh tươi với mục tiêu mở ngành và nắm giữ vị trí số 1 về thị phần trong ngành nước tươi sau 5 năm vận hành.

Ngoài ra, KIDO đã hợp tác cùng đối tác quốc tế đem về thành công sản phẩm KIDO's Popcorn 03 hương vị: Caramel, trứng muối, phô mai, tạo nên một cơn sốt về Snacking cho giới trẻ hiện nay.

KIDO 2022 – Kế hoạch lợi nhuận 900 tỷ, tiến sang thị trường Campuchia

Năm 2022, KIDO đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 31% so với năm 2021. Cổ tức kế hoạch bằng tiền 6%.



Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Phó Tổng giám đốc KIDO cho biết, KIDO hiện đang sở hữu 450.000 điểm bán hàng khô và 120.000 điểm bán hàng lạnh.



Năm nay, KIDO định hướng phát triển và mở rộng ngành hàng khô & lạnh; tập trung phát triển sản phẩm/ngành hàng mới trong mảng thực phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, KIDO tiếp tục mở rộng chuỗi F&B trên toàn quốc, hướng đến mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Trong đó, ngành dầu ăn, Tập đoàn KIDO tối ưu hóa chuỗi cung ứng sản phẩm và nguyên liệu, chủ động dẫn dắt và phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm. KIDO cũng sẽ thâm nhập sâu rộng vào thị trường Campuchia.

Ngành hàng kem, KIDO tập trung mở rộng thị trường, kênh phân phối, tiếp cận các đối tượng khách hàng mới. KIDO sẽ phát triển các ngành hàng mới và mở rộng thị trường ngành hàng lạnh tại Việt Nam và đầu tư xây dựng thị trường Take-Home và thị trường To-Go ...

Ngành F&B, trong năm 2022, Chuk Chuk tiếp tục kế hoạch mở rộng tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam, trước hết là các tỉnh phía Bắc.

Mảng liên doanh và liên kết quốc tế, đẩy mạnh mở rộng phát triển các sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe trong mảng liên doanh giữa Vinamilk & KIDO (Vibev), đồng thời tăng cường làm việc với đối tác ngoại để ra mắt những sản phẩm mới hiện đại, trendy, phù hợp xu hướng tiêu dùng mới.

Ngành hàng khác, năm 2022, KIDO sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm/ ngành hàng mới trong lĩnh vực Thực phẩm thiết yếu như nước chấm, gia vị… nhằm bổ sung vào danh mục sản phẩm thiết yếu của KIDO và mang đến sự đa dạng và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.



Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") với tỷ lệ 4%; giao dịch mua cổ phiếu cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An & Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (VOC) để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.