Địa ốc First Real (FIR) sắp trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%

HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa thông qua việc bắt đầu thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) dự kiến phát hành hơn 10,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 107 tỷ đồng, để thực hiện chia cổ tức theo tỷ lệ 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cỗ phiếu cũ sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9/2023 và sau khi có thông báo của Uỷ ban chứng khoán.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Trước đó, ngày 14/2, First Real đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cũng với tỷ lệ 20%, tương ứng số cổ phiếu phát hành hơn 8,92 triệu cổ phiếu.

Mới đây, First Real đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023 (kết thúc ngày 31/3/2023). Công ty ghi nhận doanh thu giảm 33,3% so với cùng kỳ, chỉ đạt 63,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng tới 87,4 lần so với cùng kỳ, đạt 4,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 58% so với cùng kỳ, xuống còn 12,7 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, First Real cho biết, trong quý II/2023 (từ 1/1-31/3/2023) do thị trường bất động sản diễn biến trầm lắng kéo dài khiến doanh thu bán hàng giảm, trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh, nên lợi nhuận sụt giảm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, giá cổ phiếu FIR giảm 0,98% xuống còn 40.600 đồng/ cổ phiếu.