Doanh thu vé di tích Huế lập kỷ lục chưa từng có, vượt 3,7 tỷ đồng/ngày

Sáng 1/5, UBND TP.Huế cho biết, tổng số tiền bán vé tham quan các di tích Huế trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Đông đảo du khách tham quan di tích Huế trong ngày 30/4.

Đây là mức doanh thu bán vé di tích Huế cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, trong ngày 30/4 có hơn 1.000 vé tham quan di tích Huế được du khách đặt mua theo hình thức trực tuyến.

Theo Sở Du lịch TP.Huế, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 99%.

Doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, doanh thu vé tham quan di tích Huế vượt 3,7 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 24/4 đến 28/4), Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 98.700 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 958 tỷ đồng.

Cộng dồn hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Huế ước đón khoảng 1.005.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 263.000 lượt. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.308 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, TP Huế định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và dịch vụ lưu niệm. Thành phố sẽ chú trọng khai thác các giá trị đặc trưng như ẩm thực cung đình, văn hóa áo dài, đồng thời nghiên cứu mở lại một số không gian như tuyến đường Hai Bà Trưng, các phố đi bộ nhằm tạo thêm điểm đến phục vụ người dân và du khách vào ban đêm.