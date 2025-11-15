Mới đây, tại Washington, D.C, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ do ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác, định hình chính sách và dẫn dắt đổi mới trong lĩnh vực bán dẫn.

Bộ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển số là những động lực tăng trưởng chính, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ xanh là những ngành chiến lược mà đóng vai trò quyết định trong cơ cấu kinh tế tương lai.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với 3 trụ cột phát triển.

Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên, trước hết là hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và nghiên cứu phát triển, phát triển chuỗi cung ứng và công nghiệp hỗ trợ bán dẫn…

Bộ trưởng cũng đề nghị hợp tác trong nghiên cứu sửa đổi chính sách và khung thể chế, hỗ trợ đối thoại chính sách giữa hai chính phủ, đặc biệt là việc nới lỏng các quy định chuyển giao công nghệ cao, bước đi quan trọng để tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác sâu rộng hơn về công nghệ.

Ông John Neuffer vui mừng cảm ơn Bộ trưởng và đánh giá, Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đang có những bước đi hết sức đúng đắn trong ngành công nghiệp bán dẫn khi rất nhanh nhạy đưa ra một chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đã chia sẻ những góc nhìn sâu hơn về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh, nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với các bộ, ngành và các cơ sở đào tạo, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp trong nước.



Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao cách Việt Nam kiên trì đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ một cách chủ động, thiện chí và nhất quán. Cách tiếp cận này tạo ra sự tin cậy và nền tảng chính sách rõ ràng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự cân bằng trong quan hệ thương mại song phương.



Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận kết quả hợp tác và những kiến nghị của các doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Bộ trưởng trao đổi một số thông tin về đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng và đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói, tác động với Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các cơ quan chức năng để thúc đẩy một cách tiếp cận linh hoạt hơn, thực tiễn hơn trong đàm phán, giúp sớm kết thúc và sớm đạt được kết quả tích cực nhất trong đàm phán.